韓國降低對華依賴　聚焦越南市場

2023年6月22日至24日，韓國總統尹錫悅對越南進行國事訪問。引人注目的是，隨行的有205名韓國頂尖企業的掌門人，規模超過尹錫悅4月訪美時，122名商界巨頭組成的經濟代表團。韓國對越南的重視顯而易見。



尹錫悅與越南國家主席武文賞舉行首腦會談時說，在當前國際形勢十分嚴峻、全球面臨複合型危機的情況下，「韓越密切合作比任何時候都重要」。

訪越期間，尹錫悅除了承諾加大對越南的經濟發展援助，兩國也商定加快經濟合作步伐，爭取於2030年實現雙邊貿易額達1,500億美元（約1.17萬億港元）的目標。雙方一致認為，兩國在開發越南稀土類資源方面的合作潛力巨大，並商定新設關鍵礦物供應鏈中心以奠定合作基礎。

大韓商工會議所議長、SK集團董事長崔泰源當時在韓越商業論壇上致辭時指出，出於地緣政治考量，韓國企業正在尋找更穩定、更值得信賴的合作夥伴，而「越南是兼具效率與穩定的最佳投資標的」。

韓國和越南於1992年建交，當時雙邊貿易額只有5億美元。2015年韓越自由貿易協定生效，兩國經貿關係提速。2017年上台的韓國前總統文在寅力推「新南方經濟政策」，加強與東盟國家合作後，越南迅速成為韓國的主要貿易對象。

韓越經貿2022年已達877億美元，30年增長了175倍。2022年，越南繼中國和美國之後成為韓國第三大貿易夥伴。目前旅越韓國人約17萬人，在東南亞地區人數最大；旅韓越南人近23萬。

韓國對越南貿易順差也不斷增長，2022年高達342億美元，使越南首次超過中國，成為韓國最大貿易順差國。

韓國也是越南第一大投資來源國。截至2022年，韓國資金在越南的累計投資額達到810億美元，領先於新加坡的708億美元。

圖為韓國總統尹錫悅2023年7月12日在立陶宛維爾紐斯參加北約（NATO）峰會。（Reuters）

三星電子（Samsung Electronics）2008年起在越南北寧省和太原省建廠生產手機，也在胡志明市運營家電生產設施。在全球銷售的三星智能手機一半以上產自越南。迄今，8800多家韓企，包括LG、樂天、曉星、現代汽車等大集團，在越南已創造70萬個就業崗位，產出佔越南總出口的30%。

韓國產業研究院2022年12月發表《韓越建交30周年的評估和新合作方向》報告指出，若中美戰略競爭加劇，各國很可能被迫選邊站。「韓國可以攜手越南所屬的東盟（ASEAN），共同應對（這樣的情況）。越南的戰略價值很大。」

尹錫悅訪越後，韓國輿論紛紛熱議，要減少經濟上對中國的依賴，轉向越南尋求突破口是韓國的必要選擇。

韓國《朝鮮日報》以「越南一躍升為脫中國基地」為題發表文章稱，韓越建交30年後成了經濟共同體，而越南已成為中美貿易戰和疫情後「脫中」的核心生產基地、主要消費市場和研究開發據點。例如美國蘋果公司、台灣富士康和丹麥的玩具公司樂高等跨國企業，近年都已相繼把製造基地遷至越南。

韓國《中央日報》也說，「去中國化」以避開中國勞動成本暴漲和中美霸權競爭格局，似乎已是大勢所趨。

報道說，韓國對華出口已連續13個月減少，有部份人認為現在是「降低對華依賴度的最佳時機」，而越南等東南亞國家是韓國實現供應鏈多元化所需的市場。

英國經濟專刊《經濟學人》將這些市場稱為「亞洲替代供應鏈」（Altasia）。這個新創的名詞，由亞洲的「Asia」與意為替代的「Alternative」合併而成，是對日本、台灣、印度、越南、新加坡等14個「將替代中國的亞洲國家與地區」的統稱。

《經濟學人》認為，這些替代市場個別的規模雖無法媲美中國，但作為一個總體，亞洲替代供應鏈的總出口額不比中國遜色，且已開始在特定領域與中國競爭。

韓國對華出口紅利時代落幕

韓國外國語大學中國學系教授康埈榮告訴《聯合早報》，如何降低對中國的經濟依賴，是讓韓國苦惱了很久的問題。

康埈榮說，韓國對華出口有80%是中間產品，其中又有三成是半導體。不過，中國中間產品的自給率如今已大大提升，再無須從韓國進口。韓國因此有必要開拓越南和印尼等其他市場。

據韓國產業通商資源部數據，2023年上半年，韓國對華貿易逆差已達131.3億美元。但在2018年，韓國對華貿易順差可是一度達556億美元。換言之，短短5年內，中國就從韓國最大的貿易順差來源國，變成最大的貿易逆差來源國。

延世大學經濟學系教授成泰允向《聯合早報》分析，中國政府積極發展尖端科技、韓國產業競爭力下降、全球供應鏈變化等結構性問題正同步發生，今後韓國對華貿易額必然還會下降。

一名不願具名的現代汽車員工受訪時直言：「坦白說，韓國對華出口紅利時代已經落幕。現代汽車北京工廠曾經需要從韓國進口約80%的零部件，但現在工廠所有的零部件都能在中國採購。」

「雪上加霜的是，中國人不買現代車，而是買中國產的新能源汽車或德國進口豪華車。現代汽車在中國市場處境尷尬。」

圖為2021年9月8日，現代汽車（Hyundai）在德國慕尼黑一個車展設置的標誌。（Reuters）

越南生產基地難完全取代中國

為減低對中國市場的依賴，韓國積極開發和越南的合作。韓國又石大學教授、貿易學會會長朴錫在認為，韓國政府在這方面相當成功。

他接受《聯合早報》訪問時說：「越南是韓國能減少對華過度依賴的重要生產基地，同時也是以喜好韓國文化的年輕一代為基礎的消費市場。可見韓國政府和企業對東盟主要經濟體之一的越南，集中採取的戰略收效甚佳。」

然而，「亞洲替代供應鏈」目前還難以完全取代中國。雖然中國的競爭力比過去有所減弱，但仍然擁有高質量的勞動力和完善的產業基礎設施。況且中國是全球半導體需求最大的市場，韓國不可能完全放棄。

《京鄉新聞》引述LG經營研究院首席研究委員金亨柱報道說，中國商品在質量和價格上一直很具競爭力，替代供應鏈難以超越，所以重要的不是把對中國的依賴降到零，而是以降低一半為目標，同時尋求出口多元化。

《文化日報》日前發表的社論也強調，中韓30年的經貿關係無法一下子「脫鈎」，要做的應該是「去風險化（de-risking)」。

諾貝爾經濟學獎得主、美國紐約大學教授恩格爾（Robert Engle）7月2日訪韓時接受韓國《每日經濟》訪問說：「全球供應鏈重組將成為韓國轉禍為福的機會。雖然韓國對華出口會減少，但對西方國家的出口比重會提升，有助於降低對中國的依賴。韓國經濟面臨着史無前例的挑戰，需抓住新的機會。 」

越南成為韓國最大留學生來源國

韓國與越南更密切的經貿合作，帶動了兩國人員往來。越南赴韓留學生2023年初首次超越中國，成為韓國最大的留學生來源國。

據韓國法務部出入境外國人政策本部數據，截至2023年2月底，在韓外國留學生人數達20萬5,167人。其中，來自越南的學生有7萬212人，人數最多，中國6萬3,859人位居第二，其後依次為烏茲別克和蒙古國。

留學生增多，除了是因韓國大學加大力度吸引外國留學生，以應對國內生育率降低等因素造成的新生不足問題，「韓流」和韓企巨大的海外投資也都起到顯著作用。

2000年代初，韓劇和K-POP等「韓流」風靡越南，掀起韓語學習熱潮。如今，三星和LG等大型韓企在越南投資連年猛增，且韓企會以兩三倍的工資招聘精通韓語的越南員工，進一步推高越南人學韓語和赴韓留學的積極度。

部份韓國大學已開始到越南舉辦留學博覽會，並邀請學生及家長到韓國旅遊參觀。

圖為韓國流行男團防彈少年團（BTS）成員SUGA在2023年6月23日在首爾出席Samsung活動。（Reuters）

4年前到韓國的越南留學生陳秀英（23歲）是首爾建國大學全球商業系三年級學生。她從小和母親一起看韓劇，使她對韓國文化有一種親切感，讀高中時因為喜歡人氣男團防彈少年團（BTS）而決定到韓國留學。

她說：「越南國家足球隊的前任韓國教練朴恆緒很受越南人歡迎。喜歡足球的爺爺和父母因為他都很喜歡韓國，當我向家人表達想去韓國留學的想法時，沒有人反對，都支持我。」

陳秀英介紹，現在越南年輕人都很「哈韓」。由越南年輕人開設的臉書群組「韓國！等等我！我要過去！」，成員達44萬人；「韓國！等我哦」群組的成員也達21萬。

她說：「三星、LG等韓國企業進軍越南後，只要會講韓語，工資比一般越南人多至少2倍以上。例如，越南大學畢業生的平均工資為600萬至800萬越南盾（約1,974至2,633港元），如果會講韓語就能拿到1,500萬至2,000萬越南盾。我希望在大學畢業後，在韓國找工作，累積經驗後，回河內在使館或韓國樂天公司上班。」

雖說首爾物價比河內貴，但因時薪也相對高，所以陳秀英認為還能應付。她說：「首爾打工每小時能賺1萬韓元，可以買一杯咖啡，但在越南打工一小時也買不起一杯咖啡，所以如能打工，生活基本上沒有大問題。」

但是她笑着從書包拿出BTS粉絲俱樂部會員證後補充道：「大學學費是父母給，但生活費就得靠自己掙錢。平時在家或打工的餐廳吃飯，開支不大，但每個月為了買BTS演唱會門票或周邊商品就平均花20萬韓元，所以自己得存錢。」

2023年2月到市立大學學韓語的黎瓊花（20歲）也是越南留學生。她到韓國留學不為追星，而是希望日後回越南能到韓企上班或當韓語老師。

她說：「我媽媽是韓語翻譯員，表姐也是從韓國明知大學畢業。看到她們學好韓語回越南後，發展得都很不錯，我希望成為她們那樣的人。媽媽周圍的朋友幾乎都退休了，但媽媽因為精通韓語，不只能繼續工作，收入也較其他人高，她們是我要學習的榜樣。」

黎瓊花的父親是河內大學教授，母親在河內的韓國物流公司上班。她來首爾留學時，父母因留學中介費和辦簽證，花了不少錢。加上首爾物價高，黎瓊花必須半工半讀。

黎瓊花在學院的成績名列前茅。她說：「現在我上韓語初級班，比較有空打工，以後準備考大學時，可能就沒時間了。趁現在有空時存點錢，這樣能減輕家人的負擔。」

黎瓊花的媽媽朱氏萍（50歲）受訪時透露，自己30年前曾到首爾一家紡織公司當研習生，努力打拼後成功改善生活。「越南人喜歡學韓語，只要會說流利的韓語就能找到不錯的工作。希望女兒在韓國讀完大學後，繼續考上博士，回越南後在大學教韓語。」

小三開始可選修 越南超過5萬人學韓語

除了留學韓國，越南國內也有不少韓語學校和課程。越南於2018年將韓語選定為第一外語，納入中小學課程體系，讓學生從小學三年級開始就可以選修，是全球首例。據越通社報道，目前在越南學韓語的人超過5萬，開設韓語專業的院校共近60所。

韓國官方辦的韓語培訓機構「世宗學堂」，在越南開設的學校也從2011年的三所增至23所，學生累計人數達58萬。

本文獲《聯合早報》授權轉載

