英媒：中國電動車或被用作間諜活動　收集英國情報

據英國《電訊報》8月5日引述一名英國政府官員稱，擔憂中國將利用電動汽車收集英國情報，但為了盡早實現零排放目標，英國將被迫輸入更多中國電動車。英國尚未找到中國電動汽車被用於間諜活動的證據。



報道英國政府擔心，中國電動車內嵌的技術，可能被用來收集大量訊息，包括位置、錄音和影像片段，同時也容易受到遠程干擾而無法使用。

英國政府在2020年禁止了中國公司華為進入英國的5G網絡，並設定了截至2027年底移除所有華為設備的期限。前內政大臣彭黛玲（Priti Patel）表示，中國電動汽車構成了類似的威脅。

報道指出，中國汽車在英國市場的迅速普及加劇了這些擔憂。英國為達致零排放目標，設置了2024年公司新車銷售的22%必須是零排放車型，到2030年這一比例將提高到80%。如果製造商未能達到目標，他們將不得不支付罰款或從別的公司購買「積分」，中國的電動車和特斯拉（Tesla）將有望受益。

雖然這些擔憂在英國政府內部引發了討論，但目前尚無證據證明中國利用汽車進行間諜活動。政府官員表示，他們將繼續關注這個問題，並採取必要的安全措施保護國家利益。