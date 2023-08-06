印尼生成式AI市場值約17億元　位居東南亞之首

印尼的生成式人工智能（Generative AI）市場蓬勃發展，在敢於冒險的企業家和創新者的推動下，這個市場2023年預計將達到2.13億美元（約16.6億港元），成為東南亞的最大市場。



《日經新聞》報道，根據德國研究公司斯塔蒂斯塔調查公司（Statista）的數據，相較2020年，印尼的生成式人工智能市場增長10倍，居東南亞之首。據估計，印尼市場接下來將繼續以近30%的年增長率擴張，預計2030年會達到11.5億美元（約89.7億港元）。

生成式人工智能用於人工智能聊天機械人，通過語音或文本響應提示。印尼人工智能創企Kata.ai和Mekari等初創公司正分別將生成式人工智能用於客戶服務系統，以及企業會計和客戶管理。

2015年成立的Kata.ai採用企業對企業（B2B）模式，它開發的聊天機械人提供增強現實和自然語言處理科技，能幫助企業提高客戶交流度，從而降低成本。

2023年6月29日，印尼穆斯林在雅加達街頭進行宰牲節（Eid al-Adha，又稱古爾邦節）的祈禱。（Reuters）

Kata.ai的賣點是能使用Line和WhatsApp等聊天應用程式自然地提問，就像與真人互動一樣。這個系統目前被印尼電信巨頭Indosat Ooredoo Hutchison和國有印尼國家銀行等使用。

Mekari是一家開發企業會計和客戶管理系統的初創公司。它2023年推出一項全面的生成式人工智能業務，分析客戶公司的財務和人事訊息，並提供業務戰略建議。這項由人工智能驅動的服務能總結與客戶公司的對話，並創建措辭適當的回覆。該公司還在內部整合自己的系統，以提高效率。

Mekari的部份資金來自日本金融科技創業公司Money Forward，這家公司主要負責家庭會計應用和企業會計系統。2021年從Money Forward調任到Mekari的副總裁田中春俊說：「我覺得印尼的初創企業比其他亞洲國家更熱衷於採用生成式人工智能。」

風險承受力高 印尼初創企業比日本多4倍

印尼國內生產總值（GDP）僅為日本的四分之一，但初創企業的數量卻是日本的4倍。不少在印尼工作的日本人認為，風險承受能力是印尼初創企業數量眾多的主要原因；不懼失敗且勇於接受新知識和科技，是印尼根深蒂固的文化。

日本貿易振興機構雅加達辦事處高級主任町井健太郎指出，印尼的聊天機械人廣泛應用於金融和電子商務領域。他說：「我們現在看到更專業的生成式人工智能服務的發展，比如影片製作和為醫療專業人員提供的訊息。」

不過，生成式人工智能的激增，也引發人們對虛假訊息傳播和個人訊息安全的擔憂。在印尼，這些問題目前由公司自行處理，而公共及私人領域合作制定規則，被認為是市場進一步發展的當務之急。

本文獲《聯合早報》授權轉載

