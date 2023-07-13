Google母企Alphabet推出AI聊天機械人Bard　與ChatGPT一較高下

Google母公司Alphabet將於星期四（7月13日）在歐洲和巴西推出人工智能（AI）聊天機械人Bard，與微軟公司支持的競爭對手ChatGPT一較高下。



據路透社報道，Bard和ChatGPT都是聽起來像人的程序，它們利用人工智能生成技術與用戶進行對話並回答各種提示。這兩款產品在全球範圍內引起了熱烈反響，但人們也對此保持謹慎。

Google這次為Bard增加了適用於全球範圍的新功能，這是Bard自2月推出以來最大的一次擴張。Google高級產品總監克拉夫奇克（Jack Krawczyk）在一篇博客文章中介紹，從星期四起，用戶可以在Bard使用40多種語言，包括阿拉伯語、中文、德語、印地語和西班牙語。他說，用戶現在可以將Bard的回覆語氣和風格改為簡單、冗長、簡短、專業或輕鬆。他們可以固定或重命名對話，將代碼導出到更多地方，並在提示中使用圖片。

Google因涉嫌濫用用戶個人資訊訓練人工智能系統而在美國遭到新一輪集體訴訟。Bard工程副總裁蘇布拉馬尼亞（Subramanya）告訴記者，用戶可以選擇不收集他們的數據。他拒絕就是否有開發Bard應用程式的計劃置評。

本文獲《聯合早報》授權轉載

