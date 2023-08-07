沙特和平峰會結束　未達成具體協議　料年底前舉行下次會議

在沙特舉行的烏克蘭和平峰會在8月6日結束，會談中各方表示對和平解決俄烏衝突的意願，但未有達成具體協議。下次的和平峰會預料在2023年年底前舉行。



為期兩天的會議在6日結束，各國在峰會期間討論了一些重要問題，包括停火、邊境控制和政治解決方案等，但並未達成具體協議。儘管本次談判沒有取得實質性的成果，但各方表示將繼續努力，以尋求和平解決這一衝突的途徑。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelesnky）表示，他希望能夠在秋季召開由各國領導人出席的「和平峰會」，並讓烏克蘭提出的10點解決方案倡議，在峰會上獲得通過。

烏克蘭提出的10點方案包括尊重烏克蘭的領土完整和主權，恢復聯合國原則，遵守國際法等。烏克蘭代表團的消息人士告訴當地媒體，指這些建議得到了數個國家支持。

這次峰會中國的參與被視為是重大的外交成果，中國曾受邀參加6月在哥本哈根舉行的談判，但未有出席。有消息稱，中國「積極參與並對在這一層次舉行第三次會議的想法持積極態度」。對於下次會議及舉行領導人峰會的日期未定，但稱在年底前將可能舉行。

峰會還匯集了金磚國家中的巴西、印度和南非以及其他「全球南方」的國家，如印度尼西亞、墨西哥、贊比亞和埃及。