昨與王毅通話　博雷利：尋求加強中歐關係

中共中央政治局委員、外交部長王毅8月6日同歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）通電話。博雷利7日就此次通話回應，稱他想加強中歐關係。



博雷爾在X（前稱Twitter）發交稱：「我們討論了即將在北京舉行的戰略對話，為中歐峰會做準備。」他補充說，他們還就尼日爾和烏克蘭問題吉達會議交換了意見。

博雷利6日稱對中國近期發生暴雨洪澇災害表示深切慰問，強調歐方堅定致力於同中方發展良好關係。歐盟的「全球門戶」計劃同「一帶一路」倡議並不對立，而是互補關係，都旨在促進全球發展。期待儘快訪華並同中方開展戰略對話，共同籌備今年歐中領導人會晤，推動歐中關係進一步向前發展。

王毅6日表示，當前，中歐高層交往保持良好勢頭，雙方都認為合作夥伴是中歐關係的最主要特徵。中方始終以積極態度推進中歐關係，高度重視預定年內舉行的中歐領導人會晤，期待會晤為中歐關係和雙方合作發揮戰略引領作用。中歐雙方要開展更多機制性對話，把疫情3年中歐之間缺失的交流功課補起來，為中歐全面戰略夥伴關係注入新的強勁動力。中方歡迎博雷利高級代表今秋率團訪華並舉行戰略對話，通過廣泛、深入交流為領導人會晤做好政治準備。

雙方還就烏克蘭、尼日爾等共同關心的國際和地區問題交換了意見。