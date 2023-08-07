韓國童軍大露營｜多國代表拔營離場　政府被揭3宗罪　數萬人叫苦

第25屆世界童軍大露營（World Scout Jamboree）8月1日在韓國新萬金市揭幕，原定12日結束，但因天氣酷熱及蟲患等問題，至5日近1,000人就醫，多支隊伍拔營離場。世界童軍運動組織7日宣布成員提前離營。



韓媒7日發文批評露營「黯然失色」，淪為「不完整活動」。

《韓民族日報》8月7日稱，今屆童軍大露營至5日已有987人須往場地附設醫院就醫，包括中暑者83人、曬傷者49人。

▼除了颱風，不少參加者苦於酷熱及蟲患等問題，需前往營地醫院求醫。請點擊放大觀看更多現場圖片：

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關於營地缺乏遮蔭這一點，報道稱，2018年發表的申辦報告稱，有關方面計劃在露營場地種植易長的樹木，至2023年長成茂密樹林，供參加者蔭下乘涼——不過當局最終並無「找數」。

到活動正式舉辦時，現場卻幾乎全無樹蔭與綠地，人們要忍受暴曬，在被水浸過的地上搭建營帳。此外主辦單位供應食物與環境衛生欠佳，讓本來提供美好戶外活動體驗的大露營，變成「求生真人騷」一般。

圖為第25屆世界童軍大露營（World Scout Jamboree）參加者2023年8月1日在供水區取水。（Reuters）

政府無視警告

報道稱，活動策劃初期已遭持續批評，指現址不適合露營。該處原為旅遊休閒用地，後轉為農業用地，雖活動場地經已建成，但因事後須原樣歸還，無法進行大型工程，鋪設排水設施。在活動舉辦前的5月，該處就曾因大雨水浸。

政府2022年10月接受國政監查時，曾有人呼籲加強酷暑及暴雨對策。政府當時僅反覆稱會「沒有差池地推進」。

第25屆世界童軍大露營（World Scout Jamboree）2023年8月1日起在韓國全羅北道的新萬錦營地舉辦，原定12日閉幕，但未捱到結束已問題多多。圖為8月4日，一對男女在營地拍照。（Reuters）

誰是負責人？

報道稱，露營由女性家族部負責，其所批准的組織委員長共5人，包括女性家族部長官金賢淑，卻不設總負責人，出事時可互相推卸責任，成為活動癱瘓的主因。