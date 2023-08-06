韓國童軍大露營：泰國男疑涉偷窺竟獲「放生」　大會否認有性騷擾

第25屆世界童軍大露營（World Scout Jamboree）8月1日起在韓國全羅北道的新萬錦營地舉辦，原定12日閉幕，但未捱到結束已問題多多。多天以來參加活動者備受酷暑及蚊蟲等問題困難，英美代表團先後退出，還發生性騷擾事件。



在已有數百人中暑的情況下，英國率先拔營，美國代表團6日早上也離營，數百前往位於京畿道平澤市的美軍基地。

包括《韓國先驅報》及韓聯社稱，美國童軍代表團約700至800人今晨分別乘17輛巴士離開，前往駐韓美軍漢弗萊斯軍營（Camp Humphreys），其餘人員擬下午出發。

圖為2023年8月5日，一名受傷的英國參與者離開第25屆世界童軍大露營的露營地，抵達韓國首爾的一家酒店。（Reuters）

英國童軍代表團有4,400名童軍及工作人員，但5日有多達1,000人離開，前往首爾和京畿道入住酒店，6日也有約1,000人離營。據悉那些成員將行程改為首爾文化體驗活動，並在12日大露營活動結束後再離開。

香港童軍總會5日在社交平台專頁表示，雖然營地持續炎熱，但代表團各成員都能在健康及安全情況下繼續參與營地，現階段不考慮離營。

除了有大批人中暑以及投訴被蚊蟲叮咬，大露營還疑似發生風化案。北全羅道童軍協會指控一名約30至40歲的泰國代表團男領隊2日尾隨一名女領袖進入浴室，約100多人目擊，涉事泰國領隊竟然只被主辦單位「簡單警告」。

協會領袖Kim Tae-yeon於6日召開記者會公開事件，稱男子2日天下午5時尾隨女領袖進入女性浴室。當他被當場捷住，他自稱是來洗澡的。

協會領袖稱，數天下來，大會沒採取行動保護受害人，以及沒將受害人與涉事泰國領隊分隔開來。領袖稱童軍們為之害怕，不想留在營地。

協會憤而報警，而且在6日合計80名的童軍和領袖離開。

韓國警方證實接獲報案，並交相關部門調查。

世界童軍運動組織的全球活動總監默里（Jacob Murray）稱其得出的結論是，沒有性騷擾事情發生在受害人身上。