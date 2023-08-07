颱風卡努今朝日本九州進發　8月10日後或穿越朝鮮半島

今年第六號颱風「卡努」8月7日晚向日本九州島南部一帶沿海靠近，未來繼續北上。日本氣象廳8月7日稱，它可能會在10日後穿越朝鮮半島。



氣象廳在7日召開的記者會上，指卡努目前在琉球群島（日稱南西諸島）附近，但它可能會在10日前緩慢向北移動，或會移向九州以西海域。

氣象廳呼籲民眾嚴密警惕暴雨災害，稱九州南部和奄美地區8日早上起或會受活躍雲雨帶影響，迎來破紀錄的暴雨。

除了颱風卡努（Typhoon Khanun），不少在韓國參加世界童軍大露營的參加者苦於酷熱及蟲患等問題，需前往營地醫院求醫。請點擊放大觀看更多現場圖片：

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韓聯社7日引述韓國氣象廳稱，卡努或於10日上午強勢登陸慶尚南道南海岸，其後穿越朝鮮半島。

韓國氣象廳指，預計卡努10日上午9時到達釜山西南方向90公里海上，颱風強度為「強」，風力強度能令火車出軌。氣象廳預測卡努12日上午9時到達中國東北，並減弱為溫帶氣旋。

第25屆世界童軍大露營8月1日在韓國新萬金市開幕，原定12日結束。韓國政府8月7日稱，因颱風「卡努」轉向當地，會在8日起撤離露營大會數萬名參加者。