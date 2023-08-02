颱風卡努為何轉彎？路徑難以預測　預料持續影響沖繩多天

撰文：歐敬洛
出版：更新：

超強颱風（卡努）在8月1日吹襲日本沖繩，截至2日下午，颱風造成最少1人死亡，34人受傷，全縣逾20萬戶停電。但卡努的行進路徑充滿變數，最新預測卡努在通過沖繩後會右轉，但朝北還是朝東移動仍無法確定，颱風可能會在沖繩上空滯留，暴風雨天氣可能持續多天。

在上周颱風卡努的路徑是預想在通過沖繩後，朝北移動登陸中國上海，但颱風在周末移動速度突然變慢，讓颱風行進路徑變得難以預測。

在8月1日，颱風預測會來一個「C字轉彎」，吹往韓國及九州西北部；在2日颱風預料會進一步轉向，最終吹向九州西南部。這代表着颱風在通過沖繩後，風暴圈會持續籠罩沖繩上空，直到颱風從另一方向離開，惡劣天氣會持續。

圖為美國聯合颱風警報中心（JTWC），卡努的移動方式，可見颱風正進一步轉向。（JTWC）

韓國《中央日報》報道，隨着颱風杜蘇芮在中國境內消散，氣壓出現變化。在中國上空的氣壓改變阻礙卡努的路徑，這是卡努為何轉彎的原因。同時杜蘇芮的殘留讓朝鮮半島上空的氣壓變得不穩，因此難以預料卡努的行進路徑。

在卡努吹襲下，那霸市市內多處都有樹木倒塌，當地最強陣風達每小時180公里，當局向全市超過31萬5千名發出避難指示。日本氣象廳指，卡努周邊雷雨帶令沖繩部分地區錄得每小時超過40毫米降雨，當局向沖繩縣發布土砂災害警戒情報。

那霸、宮古及新石垣3個機場連續第二日暫停所有航班升降，超過400班航班取消；來往沖繩縣本島及離島的渡輪航線亦全數取消。

颱風卡努逼近沖繩　逾19萬戶停電　至少1死天氣｜周末至下周初驟雨及雷暴　超強颱風卡努將靠近浙江福建一帶颱風卡努料今晚至明日最接近沖繩　那霸機場預告8月2日續關閉超強颱風卡努將橫過琉球　天文台：隨後路徑存變數　未來兩日酷熱
颱風
日本
沖繩