颱風卡努為何轉彎？路徑難以預測　預料持續影響沖繩多天

超強颱風（卡努）在8月1日吹襲日本沖繩，截至2日下午，颱風造成最少1人死亡，34人受傷，全縣逾20萬戶停電。但卡努的行進路徑充滿變數，最新預測卡努在通過沖繩後會右轉，但朝北還是朝東移動仍無法確定，颱風可能會在沖繩上空滯留，暴風雨天氣可能持續多天。



在上周颱風卡努的路徑是預想在通過沖繩後，朝北移動登陸中國上海，但颱風在周末移動速度突然變慢，讓颱風行進路徑變得難以預測。

在8月1日，颱風預測會來一個「C字轉彎」，吹往韓國及九州西北部；在2日颱風預料會進一步轉向，最終吹向九州西南部。這代表着颱風在通過沖繩後，風暴圈會持續籠罩沖繩上空，直到颱風從另一方向離開，惡劣天氣會持續。

圖為美國聯合颱風警報中心（JTWC），卡努的移動方式，可見颱風正進一步轉向。（JTWC）

韓國《中央日報》報道，隨着颱風杜蘇芮在中國境內消散，氣壓出現變化。在中國上空的氣壓改變阻礙卡努的路徑，這是卡努為何轉彎的原因。同時杜蘇芮的殘留讓朝鮮半島上空的氣壓變得不穩，因此難以預料卡努的行進路徑。

在卡努吹襲下，那霸市市內多處都有樹木倒塌，當地最強陣風達每小時180公里，當局向全市超過31萬5千名發出避難指示。日本氣象廳指，卡努周邊雷雨帶令沖繩部分地區錄得每小時超過40毫米降雨，當局向沖繩縣發布土砂災害警戒情報。

那霸、宮古及新石垣3個機場連續第二日暫停所有航班升降，超過400班航班取消；來往沖繩縣本島及離島的渡輪航線亦全數取消。