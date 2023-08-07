韓國童軍大露營撤走參加者　官員：撤而不散　改地點繼續舉行

世界童軍大露營（World Scout Jamboree）主辦單位稱由於颱風卡努（Typhoon Khanun）逼近，在全羅北道新萬金營地舉行的大露營提前結束。但路透社7日引述韓國官員稱，即使因營地水浸而決定將參加者撤出，決定讓活動繼續舉行。



世界童軍運動組織8月7日發表聲明說：「韓國政府今天向世界童子軍運動組織確認，考慮到颱風「卡努」將帶來的影響，主辦方將安排童子軍大會的所有參與者提前離開全羅北道新萬金營地。」

路透社引述名為Kim Hyun-sook的內政部高級官員說，約3.6萬名參加者會由巴士接載，到還離颱風移動路徑的地方。

官員正在首爾及其周邊地區以及大學宿舍尋找替代場地和住宿。

除了颱風，不少參加者苦於酷熱及蟲患等問題，需前往營地醫院求醫。請點擊放大觀看更多現場圖片：

+ 1

第25屆世界童軍大露營8月1日在韓國新萬金市開幕，原定12日結束。韓國政府8月7日稱，因颱風「卡努」轉向當地，會在8日起撤離露營大會數萬名參加者。

路透社7日報道，韓國內政高級官員在簡報會上稱，將安排巴士，把活動約3.6萬名參加者送往遠離颱風路徑的安全地方。

韓聯社同日報道稱，韓國決定撤走參加者，是因為場地排水不善。在泥地上建成的露營現址本為農業用地，為保留水份不設排水系統。當地政府事前雖已加裝去水渠及水泵，但活動前夕一場暴雨令場地淹沒，活動開幕時營地仍佈滿積水。

在此之前，英國、美國和新加坡的代表團相繼提前撤離營地，前往韓國其它地方，包括入住首爾的多間酒店。台灣童軍總會7日也宣布提出撤離營地的要求。