烏克蘭無人機飛襲激增　俄羅斯莫斯科擊落1部

俄羅斯8月7日宣布在莫斯科西南方擊落1架烏克蘭無人機。最近數週針對莫斯科的無人機攻擊激增。俄佔克里米亞半島（Crimean peninsula）也成為攻擊目標。



俄羅斯卡盧加州（Kaluga）州長沙普沙（Vladislav Shapsha）在Telegram發文稱，卡路加地區發生的事件「未影響人員或基礎設施」。卡盧加州距離首都莫斯科約190公里。

沙普沙稱，這架無人機6日晚被位於費爾濟科夫斯基區（Ferzikovsky district，暫譯）的防空系統擊落。

俄衛網8月7日稱俄羅斯國防部7日表示，俄羅斯防空系統一晝夜內攔截了9枚「風暴之影」巡航導彈（Storm Shadow）和4枚「海馬斯」多管火箭彈，還摧毀14架烏克蘭無人機。

「海馬斯」全名為M142高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS）

俄國防部發布消息說：「防空系統在一晝夜內攔截了9枚『風暴之影』巡航導彈和4枚海馬斯多管火箭彈。此外，還摧毀14架烏克蘭無人機。」

俄衛網稱，俄烏開戰以來，俄軍總計摧毀了：458架飛機、245 架直升機、5548 架無人機、428個防空導彈系統、11165 輛坦克和其它裝甲戰車、1143輛多管火箭戰車、5787門野戰炮和迫擊炮、以及12116輛特種軍用車輛。