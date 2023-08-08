美副國務卿赴尼日爾與政變軍人會談　稱對話艱難未取得進展

尼日爾緊張局升溫，西非國家經濟共同體（ECOWAS）向政變軍人發出的最後通牒限期屆滿後，尼日爾軍方6日宣布關閉空域，矢言捍衛國家。美國代理副國務卿紐蘭（Victoria Nuland）週一（7日）前往尼日爾，與已奪取政權的軍政府高級官員會談，她指對話坦誠但艱難，並沒有取得任何進展。 她要求會見被罷黜的總統巴祖姆（Mohamed Bazoum ）或軍政府領導人奇亞尼（Abdourahamane Tiani），但沒有得到批准。



紐蘭表示，在兩個小時的交談中，美方提出恢復民主秩序的建議，但軍方領袖不感興趣，而美方亦已表明，如果不扭轉目前的局面，有關尼日爾的經濟支援和其他援助將面臨風險。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）週一表示，美國對尼日爾政府的援助計劃已經暫停，金額超過1億美元，其中包括發展援助、安全援助和執法援助。他強調，如果該國軍政府不交還權力，美國總共數億美元的援助將受影響。

西共體10日將在尼日利亞召開緊急峰會討論，此前該組織稱可能軍事干預。歐盟週一（7日）表示，認為在西共體10日召開峰會之前，尼日爾問題還有一定的調解空間。意大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）也稱，西共體應該延長尼日爾軍方交還權力的最後期限，強調外交途徑是唯一解決辦法，又指美國對此非常謹慎。

尼日爾的面積是法國的兩倍多，許多穿越非洲的航線都會經過尼日爾上空。法航（Air France）已暫停往返布基納法索首都瓦加杜古（Ouagadougou），以及和馬里首都巴馬科（Bamako）的航班，暫時直到8月11日。