西非共同體促交還權力限期滿　尼日爾關閉空域警告反擊任何侵犯

尼日爾政變後,西非國家經濟共同體(ECOWAS)要求叛軍一週內恢復民選政府,否則將武力介入,限期於8月6日屆滿。尼日軍同日宣布已經關閉空域,並警告將會以「劇烈而且即時的反應」回應任何侵犯。與此同時,數千名政變支持者週日(6日)下午在首都尼亞美(Niamey)集會,叛軍領導人發表講話,並無願意釋放權力的跡象。



尼日爾軍政府代表週日在聲明中指出:「從鄰國的準備工作可以看到,面臨干預的趨勢日益明確,在另行通知之前,尼日爾空域從今天星期日開始,對所有航空器關閉。」

政變軍人代表日前已宣布成立保衛祖國國家委員會(National Council for the Safeguard of the Homeland ,CNSP),數千名支持者週日在一個體育場內集會,包括圖姆巴(Mohamed Toumba)將軍在內的CNSP領袖現身,向歡呼雀躍的群眾致意。 圖姆巴表示,反對尼日爾進步的蒙昧主義勢力正在潛伏,軍方將與尼日爾人民站在一起反抗。

針對西共體下令交還權力,尼日爾軍方早前已表明會武力應對,當地不少民眾也表示並不擔心,表明支持政變。

西共體4日表示,已制定可能軍事干預尼日爾的計劃,其中包括軍隊部署的時間。 尼日爾前宗主國法國5日稱,支持西共體終結尼日爾政變,但未表明是否包括武力介入。