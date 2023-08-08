倫敦寫24字「社會主義價值觀」　中國留學生稱有香港團體買其頭顱

位於英國倫敦東區紅磚巷（Brick Lane）8月5日據指被在英國讀藝術的中國留學生把兩面刷白，其中一面寫上社會主義核心價值觀：「富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善」24個紅色大字，除在倫敦引發討論，在內地網絡也引發熱議。



主要策劃人、小紅書博主「yique一鵲」承認是自己和朋友的作品，他在網上強調該區是自由塗鴉區，「作品沒有政治意味，而是討論環境本身」等言論後，7日再發《關於東倫敦 bricklane 的 24 個字》等聲明求助，稱事件發生得比其預期猛烈，到了他必須先保護自己和家人安全的地步，包括宣稱有香港團體要買其頭顱。



+ 3

「yique一鵲」在聲明中稱，第一，他並無政治立場，而且很愛自己的國家，但這不代表沒有權利對它進行一定的反思性批判。第二，他與朋友們經過了調研，確認紅磚巷確實是自由塗鴉區，也諮詢了當地的塗鴉者，及詢問他們是否介意被覆蓋，他已向相關方提交了視頻和圖片為證。

第三，他及其團隊人員都受到非常激烈的網暴，和生命安全威脅（如香港團體要購買其頭顱等）。其個人資訊和私人生活被惡意醜化且放大，公司被攻擊。其父母個人資訊、家庭住址，公司情況工作情況也被非法查閱並放到了互聯網，不斷受到電話的騷擾，各個社交媒體都在接受數以萬計的謾駡，和死亡威脅。他不希望連累家人和朋友，並希望尋求社會各界人士及學者能夠給予幫助。

第四，他感朋友的支持、關心和詢問，但他需要幫助。除已回覆BBC中文的郵件外，他決定不接受任何媒體的採訪，稱無法承受來自雙方的惡意和抨擊。