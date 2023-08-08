烏克蘭拘捕女間諜　涉企圖向俄羅斯披露澤連斯基行蹤

一名試圖向俄羅斯傳遞烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）行程信息的女子，被烏克蘭國內情報機構逮捕。澤連斯基的安保措施已經升級。



綜合路透社和《紐約時報》報道，烏克蘭國家安全局（SBU）星期一（8月7日）說，這名女子試圖把澤連斯基預定的行程和烏克蘭軍事設施的信息傳遞給俄羅斯，並指俄羅斯尋求利用這些信息來策劃一場「大規模的空襲」。

「這名叛徒試圖向入侵者傳遞情報時，被我們逮個正着。」

烏克蘭國家安全局沒有透露這名女間諜的姓名，但發布了一張照片。照片中可見到一名身穿黑白連衣裙的黑髮女子，被兩名軍人包圍，三人的臉部都被模糊處理，看不清容貌。

女間諜在烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）被捕。據澤連斯基的媒體頻道消息，澤連斯基7月27日到過這座城市。

烏克蘭國家安全局說，女間諜還試圖確定位於港口城市奧恰基夫（Ochakiv）附近的烏克蘭電子戰系統和彈藥庫的位置。奧恰基夫離尼古拉耶夫48公里。

烏克蘭國家安全局說，她來自奧恰基夫，曾在當地一軍事單位的軍品商店工作。法院已批准逮捕她，如果罪名成立，她將面臨的最高刑罰為監禁12年。

本文獲《聯合早報》授權轉載

