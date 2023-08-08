烏克蘭認與會國家對和平方案乏共識　各方6星期內再次開會

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）7日表示，週末在沙特阿拉伯首都吉達（Jeddah）舉行的烏克蘭和平會議，對俄羅斯造成了「巨大打擊」，與會者同意在大約6星期內再次舉行政治顧問會議。



葉爾馬克在基輔舉行的記者會表示，除了烏克蘭提出的和平方案外，吉達會議沒有討論其他和平方案，所有出席會談的國家都全力支持烏克蘭的獨立和領土完整。

葉爾馬克承認，與會者之間對烏克蘭和平方案的某些問題仍缺乏共識，他未進一步闡述，但指這就是為何本月底不會舉行峰會的原因。他表示，這些要點仍在討論中，並稱與會者正在起草一份框架文件草案，準備在未來舉行的和平峰會上通過。

他表示，各方將在一個月，又或個半月內舉行另一次會議，並朝著舉行峰會的目標邁進。他認為，澤連斯基提出的和平方案如要獲各國同意，可能需要舉行兩次峰會。

德國政府也表示，吉達會議是一次成功的會議，因為它展示國際社會致力於結束戰爭的意願。

中國外交部長王毅同日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通電話時強調，中方將在烏克蘭問題上堅持獨立、公正的立場，努力尋求政治解決烏克蘭問題。