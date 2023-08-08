要打到2025？俄烏戰爭何時了　凍結戰爭的可能性

沙特烏克蘭和平峰會結束，儘管取得一定成果，但會議未有達成具體協議。俄烏戰爭自2022年至今已超過530多日，戰爭何時結束以及如何結束，目前還沒有明確的答案。



烏克蘭自7月開始了大反攻，將近一個月過去，烏克蘭除了奪回數個村莊以外，並未有取得太大的進展，兩軍仍在長達900公里的前線上對峙。

圖為8月6日，在沙特吉達舉行烏克蘭和平峰會，但會議未有達成具體協議。（Reuters）

烏克蘭可能在未來半年取得一些進展，但這不足以結束戰事。事實上，烏克蘭需要持續得到國際社會的支持，投入大量的軍事、人道和財政資源，才有可能在2024年甚至2025年取得進一步的成功。然而，俄羅斯方面不會輕易放棄，因為對他們來說放棄將帶來極其嚴重的後果。

進一步來說，烏克蘭必需在2023年餘下的時間取得重要進展，他們才能夠維持西方國家其支持，在2024以至2025年達成目標。如果烏克蘭陷入僵局，無法收復一定領土，如人員持續傷亡或讓西方提供的武器報廢，會引起西方政府的懷疑及公眾對繼續支持烏克蘭的不滿，這將對烏克蘭而言變得不利。

然而，戰事延至2024甚至2025年實在太久，各國都希望在戰爭進一步拖累全球經濟前結束戰事，讓雙方在不承認任何失敗的情況下尋找出路。一種方法是停戰，即停止軍事行動的臨時協議，但這並不能結束戰爭。

圖為8月7日，烏克蘭頓涅茨克波克羅夫斯克，救援人員在俄羅斯導彈襲擊中被摧毀的建築物現場工作。（Reuters）

英國前聯合部隊司令部司令巴倫斯（Richard Barrons）表示，「一種結果是，烏克蘭決定凍結戰鬥，讓雙方停火。很多戰爭都會出現這種情況，那就是雙方勉強陷入僵局，然後在一代人的時間裡互相瞪着對方。」

然而這偶爾會是一個解決衝突的一個長遠方法，例如希臘和土耳其在塞浦路斯的問題，或朝鮮和韓國的衝突，都是以類似的方式結束衝突，以至今天雙方都不願意隨便重點戰火。

烏克蘭的軍事戰略和要求考驗了盟國的耐心，雖然一些西方國家政府會暗地對支持烏克蘭的持續成本表示反對，但許多國家都理解其中的利害關係：這是西方與俄羅斯之間的對抗，這不僅關係到烏克蘭未來的領土完整，還關係到歐洲和西方與俄羅斯之間的安全結構，儘管這是有代價的。