德桑蒂斯「轉軚」承認特朗普敗選　圖爭共和黨內溫和派支持

佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），首次明確表示前總統特朗普（Donald Trump）輸掉2020年大選，這顯示着德桑蒂斯正在改變立場，試圖爭取更多的支持。



德桑蒂斯正爭取美國共和黨總統候選人提名，是特朗普在2024年大選中共和黨內的對手。德桑蒂斯8月7日接受全國廣播公司（NBC）訪問時稱，特朗普在2020年敗選，拜登（Joe Biden）才是總統。

過去德桑蒂斯一直迴避特朗普有否敗選的問題，並對郵寄選票降低選舉安全性的觀點表示支持。這次是德桑蒂斯首次承認特朗普的落敗，而非跟隨着共和黨一部分人堅持：拜登是把選舉「偷回來的」。

德桑蒂斯的支持度在黨內排行第二，但大幅落後特朗普。有分析指德桑蒂斯有意調整策略：德桑蒂斯沒辦法取得更多激端右翼的支持，因他們只會選擇特朗普，因此德桑蒂斯需改向溫和的右翼選民招手，希望在選情上取得突破。

另外，路透社在稍早前的8月4日報道，德桑蒂斯的政治資金最大捐助者畢格羅（Robert Bigelow）表示，如果德桑蒂斯不採取更「中間化」的立場，他將切斷對他的競選活動資助。畢格羅表示，直到他能看到德桑蒂斯的支持者上升，才會繼續給予支援。這相信也是迫使德桑蒂斯轉移立場的理由之一。