歐盟官員指中歐貿易關係不平衡　中國：歐收緊對華出口是直接原因

對於歐盟官員稱中歐貿易關係非常不平衡，中國擁有巨額貿易順差，中國外交部發言人8月8日稱，中歐貿易順差是產業結構、產業分工、貿易方式以及外部因素綜合作用的客觀結果，又指歐盟收緊對華高技術產品出口，是影響歐對華出口潛力發揮、造成貿易不平衡的直接原因。



中國外交部8日發布「發言人就中歐貿易不平衡問題答記者問」，內容談到據報歐方將在9月的中歐經貿高層對話上要求中方減少對歐洲的出口限制，歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在採訪中表示，中歐貿易關係非常不平衡，中國擁有巨額貿易順差，而中國的市場開放程度與歐盟的不相稱。

中國外交部發言人對此回答稱，中國從不刻意追求貿易順差，中歐貿易順差是產業結構、產業分工、貿易方式以及外部因素綜合作用的客觀結果，長期以來，絕大部分歐盟在華企業從中歐貿易中獲利豐厚，這也是他們在華經營展業的根本原因。

發言人指近年來，歐盟收緊對華高技術產品出口，是影響歐對華出口潛力發揮、造成貿易不平衡的直接原因，如果歐方真想解決貿易不平衡，就不應指責中方，而應取消對華出口限制。