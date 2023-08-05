稱中國振興民營經濟努力不足　中國歐盟商會：外企出現承諾疲勞

中國歐盟商會主席彥辭（Jens Eskelund）稱，中國振興民營經濟的努力不足，在華外國企業已出現「承諾疲勞」。



據彭博社星期五（8月4日）報道，彥辭在一份電子郵件中說，中國振興民營經濟的努力不足以幫助在華外企和支撐陷入困境的經濟。

他認為，在華外企已出現「承諾疲勞」的迹象，他們開始懷疑中國政府會否出台有意義的經濟支持政策。

彥辭表示，中國歐盟商會尚未看到中國政府願意執行結構性改革的迹象，來解決中國經濟面臨的根本性挑戰，並允許外國和民營企業發揮支持中國經濟的潛力。

他還提到，自中國政府放寬嚴格的防疫措施以來，商會多次與中國政府官員會面。然而，這些官員並不願意就如何解決中國經濟的核心問題進行認真討論。

彥辭說，中國歐盟商會20多年來提出了許多政策建議，但只有一小部份建議被採納。

中國歐盟商會上一份立場文件於2022年9月發布，文件呼籲中國向外國企業開放更多經濟領域，確保在華外企能與國有企業公平競爭，使營商環境去政治化。

隨着中國製造業景氣再次萎縮、服務業疲軟，經濟復甦乏力，中國政府過去一個月來發佈多份文件，承諾要振興民營企業，包括對民營企業與國有企業一視同仁，以及在制定涉企政策、規劃、標準時邀請企業家開展諮詢等。

不過至今為止，中國政府沒有出台大規模的貨幣和財政刺激措施，以相對溫和的措施來刺激消費。

另外，對於中國國務院星期三（2日）鼓勵社會大眾舉報阻礙民營經濟發展壯大的線索，彥辭表示歡迎。

本文獲《聯合早報》授權轉載

