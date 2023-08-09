中菲圍繞仁愛礁爭拗事件　中國國防部：美國無權指手劃腳

中國海警船8月5日在南沙仁愛礁海域向菲律賓船隻噴射警示式水炮後，中菲爆發外交爭拗，美國發聲支持菲律賓。中國國防部8日批評美方有關言論罔顧事實，又指美國不是南海問題的當事方，無權在這個問題上指手劃腳。



在中菲發生爭拗後，美國國防部發聲明指，與盟友菲律賓站在一起，又指中方的行為不符符合國際法。

中國國防部發言人吳謙8日表示，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島擁有主權，有着充份的歷史和法理依據，他指近一段時間以來，菲方違背承諾，企圖向非法「坐灘」的軍艦運送用於維修加固的建築物資，此舉侵犯了中方主權，違反了《南海各方行為宣言》。

↓菲律賓一方發布的影片↓

他稱中國海警船依法予以攔阻，並採取警示性的執法措施，在多次喊話警告無效的情況下，為避免直接攔阻出現碰撞，使用水炮實施警示，現場操作合理合法、專業規範，他又指中方將繼續採取必要措施堅定維護國家主權，同時呼籲菲方信守承諾，立即停止一切挑釁性行為。

中國國防部批評美方有關言論罔顧事實，無端指責中方正當合法的海上維權執法行動，中方對此堅決反對，美國不是南海問題的當事方，無權在這個問題上指手劃腳。

↓中方發布的影片↓

中國國防部指，要求美方立即停止利用南海問題搬弄是非、挑撥離間，切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，尊重地區國家為維護南海和平穩定所作的積極努力，中國軍隊將堅決履行職責使命，堅定維護國家主權和海洋權益。