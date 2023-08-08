中國駐菲律賓大使：希望雙方盡快就仁愛礁問題展開談判

中國及菲律賓近日因南海仁愛礁（菲律賓稱阿雲金暗沙（Ayungin Reef），又譯作「第二托馬斯淺灘」Second Thomas Shoal） 而導致關係再次緊張，中國駐菲律賓大使黃溪連8月7日表示，馬尼拉方面多次在當地採取單邊行動，損害管理現狀，重申希望雙方可以盡快談判。



《澎湃新聞》8日報道，黃溪連與菲律賓副外長拉扎羅（Theresa Lazaro）會面時闡述中方在仁愛礁問題上的一貫立場和事件原委。

黃溪連強調，菲方一段時間以來多次採取破壞既有共識、挑戰管控現狀的單方面行動。中方為預防海上意外事件，透過多個渠道向馬尼拉方面多次表達嚴正關切，但對方不顧一再勸阻和警告，執意派出船隻衝闖仁愛礁附近海域。中方因此被迫作出必要反應，中國海警依法實施適度措施。

他指出，兩國元首今年初就通過對話協商妥善處理分歧達成重要共識，所以呼籲菲方與中方相向而行，切實落實兩國元首共識，停止一切單方面行動，避免局勢升級甚至失控。

黃溪連認為，採取炒作戰術和引入第三方勢力不僅於事無補，只會使事態更加複雜化。中方已多次向菲方建議就如何管控仁愛礁局勢進行商談，體現北京方面管控仁愛礁局勢的誠意。

他重申北京方面正在等待菲方回應，希望雙方盡快啟動商談，共同維護有關海域和平與安寧。

中國外交部亦重申，菲律賓是中國重要的海上鄰國，中菲雙方曾就管控海上爭議達成重要共識。中方願繼續通過對話協商與菲方妥善處理海上問題，共同維護雙邊關係和海上局勢穩定。