美國跨黨派眾議員去信FCC　稱憂慮中國製行動網絡安全

美國兩名眾議院議員要求聯邦通信委員會（FCC），正視移遠通信和廣和通等中國公司生產的蜂窩模塊（cellular modules，蜂巢式網絡，又稱行動網絡）的潛在安全問題。



路透社報道，美國眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）和委員克里希納莫蒂（Raja Krishnamoorthi） 星期二（8月8日）致信FCC主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel），對中國生產的蜂窩模塊表示擔憂。

他們在信中警告說，如果美國的醫療、車輛和農場設備使用中國製造的蜂窩模塊，中國將可以遠程訪問和控制這些設備。蜂窩模塊是使物聯網 (IoT) 設備能夠連接到互聯網的組件。

共和黨籍的加拉格爾和民主黨籍的克里希納莫蒂，要求FCC解決這個潛在安全問題。

FCC發言人說，FCC高度重視美國網絡和設備的安全，將仔細研究眾議院中國問題特別委員會提出的問題，並指委員會「在兩黨合作的基礎上採取了強有力的行動，從美國網絡中刪除不值得信賴的設備和網絡運營商」。

移遠通信和廣和通沒有立即回應置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

