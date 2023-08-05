新加坡駐美大使覆《華郵》長文：不仿效中美　無意選邊站

新加坡駐美國大使呂德耀在7月26日致信《華盛頓郵報》（Washington Post）總編輯，回應美國《華盛頓郵報》24日刊登的長文《北京立場的回聲，在新加坡引起焦慮》（In Singapore, loud echoes of Beijing's positions generate anxiety）。



呂德耀在信函中闡明新加坡是一個多元種族與宗教的國家。包括《聯合早報》在內的新加坡主流媒體反映了新加坡自身的社會關注、文化歷史和觀點。大使也重申，新加坡的外交政策是基於本國的利益，新加坡不選邊站隊，而是堅持一貫的原則。

《華郵》尚未回應呂德耀的要求，刊登這封信函。新加坡通訊及新聞部也發了聲明，表明新加坡的立場，但《華郵》同樣沒有刊登。

新加坡駐美大使館今天（8月5日）在Facebook上公開了這封信。信函全文如下：

致《華盛頓郵報》總編輯，

馬赫塔尼（Shibani Mahtani）和錢德拉達薩（Amrita Chandradas）的文章錯誤地暗示新加坡的中文報紙《聯合早報》呼應北京的官方宣傳。

新加坡是一個多元種族與宗教的國家。包括《聯合早報》在內的新加坡主流媒體反映了我們自身的社會關注、文化歷史和觀點。他們為新加坡人報道本地和全球新聞，並在維護我們的多元文化群體的論點方面，發揮至關重要的作用。

在我擔任新加坡駐中國大使期間，我經常聽到不同國籍的讀者對《聯合早報》平衡的報道和獨特的新加坡觀點表示肯定。因此，對於《聯合早報》直截了當否認文章中的錯誤描述，並明確解釋其編輯立場，我並不感到驚訝。

值得再提的是，新加坡的外交政策是基於我們自身的利益。我們不選邊站隊，而是堅持一貫的原則。

這一立場得到民眾的大力支持。新加坡通訊及新聞部在2022年7月展開的一項民意調查顯示，86％新加坡人認為他們的政府的行動應該始終以新加坡的最佳利益為依歸，而不是在美國和中國之間選邊站。只有4％的新加坡人認為新加坡應該傾向中國，另4％的新加坡人認為應該傾向美國。儘管新加坡人從廣泛的來源獲取新聞，情況依然如此。事實上，美國和英國媒體至今仍是新加坡人獲取國際新聞的主要來源。

美國新聞媒體期望《聯合早報》效仿《華盛頓郵報》，或者新加坡效仿美國或中國，是錯置的期望。我們的媒體和社會是獨一無二的，它們提供可貴的觀點，對全球對話做出貢獻。

您誠摯的，

呂德耀

新加坡駐美大使

本文獲《聯合早報》授權轉載

