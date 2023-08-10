涉揚言槍殺拜登　美國FBI人員擊斃猶他州男子

美國聯邦調查局（FBI）8月9日向傳媒證實，FBI人員在一次突襲行動中擊斃猶他州（Utah）一名男子。



事發於上午6時15分左右，這名男子在普羅沃（Provo）外遭擊斃，當時FBI人員試圖逮捕他並在他的家中進行搜查。

聯邦調查局表示，當局會嚴肅對待涉及其特工或專案小組成員的所有槍擊事件，FBI正就有關案件進行內部調查。

霍士電視台、哥倫比亞廣播公司（CBS）和美國廣播公司（ABC）等當地傳媒指，男子名為羅伯遜（Craig Robertson），網上也有人分享羅伯遜的貼文截圖。

拜登定於9日下午抵達鹽湖城並於10日發表演講和出席政治籌款活動。75歲的羅伯遜6日在Facebook推文稱：「我聽說拜登要來猶他州。翻出我的舊吉利服，清理M24 狙擊步槍上的灰塵。」

羅伯遜在另一條推文中稱，自己發夢時在停車場的黑暗角落見到拜登的遺體，夢中拜登被斬首並躺在一大灘血泊之中。

除了拜登，羅伯遜亦威脅要傷害起訴前總統特朗普（Donald Trump）的紐約曼哈頓檢察官布拉格（Alvin Bragg）、紐約州檢察長詹姆斯（Letitia James），以及副總統賀錦麗（Kamala Harris）、司法部長加蘭（Merrick Garland）和加州（California）州長紐瑟姆（Gavin Newsom）。

聯邦調查局3月上門拜訪時，羅伯遜叫對方拿到搜查令再來。羅伯遜之後在Facebook指責FBI嘗試干涉其言論自由，警告要對他們開火。

羅伯遜自稱是「MAGA TRUMPER」。「MAGA」（讓美國再次偉大）是特朗普的競選口號。