美國匹茲堡猶太教堂11死槍擊案　聯邦陪審團裁定槍手死刑

美國賓夕法尼亞州匹茲堡市（Pittsburgh）一間猶太教堂2018年發生的11死嚴重槍擊案，聯邦陪審團8月2日一致裁定白人男子槍手鮑爾斯（Robert Bowers）死刑，是總統拜登（Joe Biden）2020年上台以來，聯邦檢察部門首次成功要求判處被告死刑。



路透社報道，匹茲堡法院的陪審團6月裁定現年50歲的鮑爾斯63項聯邦仇恨罪名成立，包括11項妨礙他人自由信奉宗教信仰導致死亡罪。陪審團兩週前開始量刑時，認為鮑爾斯可以被判死刑，於是聽取控辯雙方就這個問題的觀點。

控方認為鮑爾斯毫無悔意，而且該次襲擊是有預謀，並針對有易受傷害的長者之宗教場所。辯方不否認有關論點，但指鮑爾斯長期患有精神病和有幻覺，惟12名陪審團一致認為辯方無法證明鮑爾斯患有精神分裂。另外庭上同時展示證據，披露被告在事發前數月多次在極右網站留言抨擊猶太人，顯示他有反猶太思想。

根據規定，聯邦陪審團需要達成一致協議才可判處死刑。而在今次判決中，12人陪審團都對死刑沒有異議，而法官亦無漩推翻陪審團的決定，因此法官可能在3日正式頒下判決。

拜登在競選期間曾承諾廢除死刑，司法部亦在審視死刑制度時，暫停執行所有處決，因此未知鮑爾斯最終會否伏法，仍存在未知之數。

這宗嚴重槍擊案件發生於2018年10月27日早上，鮑爾斯手持突擊步槍及3支手槍掃衝入「生命之樹」（Tree of Life）猶太教堂建築物內，當時會堂正舉行安息日宗教活動，為嬰兒舉行命名儀式。鮑爾斯大開殺戒時，高喊「所有猶太人都要死」。