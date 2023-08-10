拜登簽行政命令限制美國對華高科技投資　中國外交部：嚴正交涉

美國白宮公布總統拜登（Joe Biden）簽署限制美國企業未來在半導體、量子計算和人工智能（AI）等敏感技術對華投資的行政命令後，中國外交部8月10日表明反對，並提出嚴正交涉。



中國外交部對拜登的決定發表聲明，稱中方對美方執意出台對華投資限制措施強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

聲明指，美方打著國家安全的幌子，限制美國企業對華投資，大搞泛安全化、泛政治化，其真實目的是剝奪中國發展權利，維護一己霸權私利，是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌。美方此舉嚴重違反市場經濟和公平競爭原則，嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，嚴重損害中美兩國乃至世界工商界利益，其實質是搞逆全球化、去中國化。

外交部表示，中方敦促美方切實履行拜登總統無意對「脫鈎」、無意阻撓中國經濟發展的承諾，停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，立即撤銷錯誤決定，取消對華投資限制，為中美經貿合作創造良好環境。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。

而在較早前，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇亦表示，這些限制措施將「嚴重損害中國和美國企業及投資者的利益，中方將密切關注事態發展，堅定維護自身權益。」

商務部新聞發言人10日就美國發布對外投資審查行政令稱，美方限制本國企業對外投資，打着去風險的幌子在投資領域搞脫鈎斷鏈，嚴重背離美方一貫提倡的市場經濟和公平競爭原則，影響企業正常經營決策，破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈安全，中方對此表示嚴重關切，將保留採取措施的權利。

發言人稱，中方希望美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，不要人為阻礙全球經貿交流與合作，不要為世界經濟恢復增長設置障礙。

拜登正式簽行政命令限制對華高科技投資

白宮9日宣布，總統拜登（Joe Biden）已簽署行政命令，賦權政府部門審查並要求政府通報其他科技領域的資金情況。拜登在給國會的一封信中表示，他宣布國家進入緊急狀態，以應對中國等國家在軍事、情報、監視或網絡能力等敏感技術和產品方面發展的威脅。

命令列出監管某些「受關注國家」的投資，並在單獨的附件中列明中國、香港和澳門，路透社形容為「初步目標」。政府官員表示，未來可能會增加更多國家。

該命令授權財政部長，禁止或限制美方對中國企業於3個領域，涵蓋「受關注國家」管轄的某些實體，以及由「受關注國家」的人所擁有的某些實體，所進行的特定交易。

白宮官員稱，新規定的目標是對避免造成「最嚴重」的國家安全風險，因這些技術可能會給中國帶來軍事和情報優勢。而這些規定不會具有追溯力，僅適用於未來的投資。

這項命令預期不會立即生效，根據命令內容，財政部長耶倫（ Janet Yellen ）將與商務部等其他相關行政部門負責人協商，進一步定義敏感技術和產品，這些技術和產品將受到投資禁令和通知要求的約束。

財政部正就限制的適當範圍徵求公眾意見，將於45天內接受討論，隨後提出正式的規則提案。

中國外交部早前表示，中方一貫反對美方將經貿科技問題政治化、武器化，並希望美方為中美經貿合作創造良好的環境。