中國恢復多國出境團體遊　日韓觀光業界和民眾之間的喜與憂

中國8月10日宣布即時恢復全球多個國家的出境團體遊，當中包括歐美日韓和澳洲等。對於兩個鄰國日本及韓國而言，中國團體客再次到來，為刺激當地經濟可能帶來作用，但在「數銀紙」的背後，仍有不少疑慮。



《日經新聞》及TBS電視台提到，新冠疫情在2020年1月開始蔓延時，中國政府就決定禁止旅行團出境，相隔大約三年半後，如今終於解禁。

隅田川煙花大會：圖為2023年7月29日，日本東京舉辦隅田川煙花大會，是當地時隔3年再次舉辦這活動。（Reuters）

訪日韓的中國旅客數量與疫情前仍有差距

日本國家旅遊局（JNTO）的數據顯示，今年上半年的訪日旅客超過1071萬，是2019年同期的大約六成水平。不過來自中國本土的旅客則只有59.4萬人，是疫情前一成左右。

帝京大學客席教授、航空及旅行分析師鳥海高太朗指出，今年6月入境日本的中國人數目，只是2019年疫情前約四分一。他認為今次再有旅遊團到來，應以回復至疫情前一半水平為目標。

日本衽在今年5月正值後疫情時期的首個「黃金周」，連續假期最多可放到9天，讓許多觀光景點擠滿人潮，不僅機場內擠滿出入境的旅客，連大眾運輸工具、旅宿房間都被訂滿，各地都能看見排隊人龍。如今中國宣布恢復出國旅行團，估計日韓等熱門目的地會變得更加水洩不通。（Getty Images）

同樣地，韓國的中國旅客人數亦逐漸回升，由2019年疫情前的600萬人次，跌至去年的22.7萬人次，再升至今年上半年的54.6萬人次。韓聯社的報道指出，中國或以10月國慶長假期作為全面恢復出團訪韓為契機。

日本觀光廳：中國遊客平均消費力較高

以前不時在日韓等地見到中國旅客「爆買」的場面，顯示他們有較高的購買力。而日本觀光廳的數據指出，今年4至6月的訪日遊客人均支出為20.5萬日圓，當中來自中國大陸遊客為33.8萬日圓，比韓國（9萬日圓）及台灣（18萬日圓）遊客明顯高得多。

2010年代早期，赴日旅遊的中國遊客激增，蜂湧商場購買家電、奢侈品等，這一現象在2014年衍生「爆買」（日文「爆買い」）一詞。（Getty Images）

大和證券旗下的大和總研經濟學家中村華奈子認為，如果以8月中國旅行團獲解禁為前提，2023年訪日遊客的總消費額將增長2000億日圓形4.1萬億日圓，可見他們的消費潛力。

業界人手不足與旅客質素問題

無論是日本或韓國，有意見都認為相關行業應積極籌備及恢復旅遊基礎設施，包括考慮增加航班、改善結算方式等，以迎接大批中國團體客。惟在酒店等行業的人手現時仍然不足的情況下，如何應對新一波的旅客潮都是一大問題。

另外有日本網民表示，觀光客增加對當地經濟而言固然是好事，惟他們憂慮旅客大聲談話、隨處拋棄垃圾、缺乏適當禮貌等情況再現。