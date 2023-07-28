日本旅遊｜JR Pass10月1日起加價　新幹線使用範圍擴大

很多旅客到日本遊玩時，都會選擇使用JR的日本鐵路通票（Japan Rail Pass），以相對廉宜的價錢乘坐JR列車到各地遊覽。不過JR公司7月26日宣布調查各款鐵路通票的價格，大家由10月1日起，就需要付更多金錢負擔有關費用。



根據JR的宣布，由10月1日起，各款鐵路通票等產品就開始加價，以最普遍的的日本鐵路通票為例，成年人的普通等7天價格，由現時的指定發售和代理店的29,650日圓，以及專用訂購網站的33,610日圓，劃一加至5萬日圓；14天及21日的普通等價格則分別加至8萬和10萬日圓。

JR Pass的加價詳情。（JR Group截圖）

至於JR東日本、西日本、北海道、九州的JR Pass亦會一定幅度的調整，例如來往東京至成田機場的N'EX TOKYO會至5000日圓、東京廣域周遊券的價格亦上漲近5000日圓，新價格為1.5萬日圓。

JR 東日本通票加價表。（JR東日本網站截圖）

JR西日本的各種通票價目表。（JR西日本圖片）

另外日本鐵路通票亦會在10月1日將來往東京至博多的東海道及新幹線「希望號」（のぞみ，Nozomi），以及新大阪至鹿兒島中央的山陽、九州新幹線「瑞穗號」（みずほ、Mizuho）納入適用範圍，但旅客仍需要支付最少4,180日圓才可乘坐該兩類列車。