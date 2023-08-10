美國投資限制影響深遠　中美經濟關係將愈來愈疏遠

美國在8月9日，宣布限制向中國企業投資，儘管政府一再強調這僅限於高科技範疇，但事實已進一步嚇怕投資者。自美國以國安之名對華實施限制後，許多公司從根本上重新思考中國戰略，這將為兩國商業投資關係帶來深遠影響。



總統拜登（Joe Biden）簽署的行政命令，表面上只限制美國在三大高科技領域：半導體、量子計算、部分人工智能（AI）系統，但這將進一步擾亂在中國經營的美國公司。

策緯咨詢公司（Trivium China）合伙人波爾克表示，儘管美國公司仍對中國市場感興趣，但許多已顯得猶豫不決：「我們一直在說，中國的風險調整後回報已經發生了巨大變化。我們顯然處於一個新的環境中，雖然這不意味着美國公司一定會改變策略，但他們已在為這一切在審視。」

美國總統拜登，在8月9日簽署行政命令，宣布對中國實施投資限制。（Reuters）

儘管中美保持溝通，但兩國已成為競爭關係，將迫使兩者解除幾十年來穩定雙邊關係的經濟和商業聯繫。新的投資限制可能加速這種趨勢，使兩國更為疏遠。

華府的官員已普遍認同降低風險、脫鈎的思維，這對矽谷，華爾街的影響愈來愈大。風險投資公司曾經大量湧入中國，但已經開始撤退，部分原因是兩國的緊張局勢加劇。根據Crunchbase的數據，美國對中國初創企業的投資自2021年一年間下降了超過30%，並且會在2023年進一步下降。

加州風險投資公司Lightspeed Venture Partners自2006年在中國成立分部，但消息人士指出，公司已經從美國基金中減少對中國初創企業的投資。智庫保衛民主基金會（FDD）研究員皮卡西克（Nate Picarsic）表示，這是一個持久的趨勢：「地緣政治和國家安全風險已成為一個永久因素。」

這並不是單向的，中國也會對美國採取回應，如中國政府先後以同樣的國安理由，禁止美國晶片製造商美光科技的產品在中國關鍵基礎設施上使用，並對鎵、鍺這兩項關鍵鑛物實施出口限制。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）7月訪問北京，預先告知美國有意限制投資，嘗試解釋這些措施目的僅是為了國家安全，而不是為了打擊中國經濟。

雖然中國在8月10日聲明未有提到報復，但外界已預料中國會採取措施反制美國，例如在電動汽車和太陽能技術，中國在這方面佔據主導地位。民主防衛基金會的皮卡西克表示，這種結構性的競爭和升級相信會持續下去：「不論美國政府的舉措和信號，還是中國的期望和反應，沒有任何跡象表明這種趨勢會改變。」