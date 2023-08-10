中國遊日本旅行團重新出發　岸田文雄：期待客量進一步恢復

中國文化及旅遊部8月10日公布新一批恢復出團旅遊的國家和地區名單，當中包括日本和韓國，以及英、美、德國及澳洲等國。日本共同網8月10日稱，首相岸田文雄10日回答記者提問時稱，「期待來自中國的訪日遊客量進一步恢復」。



岸田文雄回應提問時，正在富山縣射水市視察。

中國文化及旅遊部的聲明指，自試點恢復旅行社經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊業務以來，出境旅遊市場整體運行平穩有序，對促進旅遊交流合作發揮積極作用。

當局為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，進一步服務經濟社會發展，決定公布第三批恢復旅行社經營中國公民出團的國家和地區名單，並即日起，恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營到有關國家出團旅遊和「機票+酒店」業務。

獲解禁的國家及地區名單如下：

亞洲：阿曼、巴基斯坦、巴林、韓國、卡塔爾、黎巴嫩、孟加拉國、緬甸、日本、土耳其、以色列、印度

非洲：阿爾及利亞、埃塞俄比亞、貝寧、博茨瓦納、赤道幾內亞、佛得角、加納、喀麥隆、科特迪瓦、盧旺達、馬達加斯加、馬拉維、馬里、摩洛哥、莫桑比克、塞舌爾、聖多美和普林西比、突尼斯

歐洲：愛爾蘭、愛沙尼亞、安道爾、奧地利、白羅斯、保加利亞、北馬其頓、比利時、波黑、波蘭、德國、芬蘭、荷蘭、黑山、捷克、拉脫維亞、立陶宛、列支敦士登、盧森堡、羅馬尼亞、馬耳他、摩納哥、挪威、瑞典、塞浦路斯、斯洛伐克、英國

北美洲：安提瓜和巴布達、巴巴多斯、格林納達、哥斯達黎加、美國、墨西哥、千里達和多巴哥、牙買加

南美洲：秘魯、厄瓜多爾、哥倫比亞、圭亞那、蘇里南、委內瑞拉

大洋洲：澳洲、巴布亞新幾內亞、庫克群島、密克羅尼西亞聯邦，北馬里亞納群島聯邦、法屬波利尼西亞、法屬新喀里多尼亞

當局強調各地要強化責任擔當，指導旅行社嚴格落實團隊旅遊管理各項制度和規範，落實「一團一報」制度，加強對旅行社及在線旅遊企業的監督檢查，切實維護旅遊市場秩序，保障遊客合法權益。

而在公布消息前，日經新聞9日引述數名消息人士稱，中國駐日本大使館已向日本外務省發出書面通知，稱將解禁團體遊。

報道指，在新冠疫情爆發前的2019年，中國遊客佔日本的外國遊客總數30%，居於首位。

文章也談到，雖然民眾愈來愈期待解禁對提振日本經濟的效用，但日本的「接待系統」能否擴大很可能會成為問題，例如是酒店等。在放寬邊境限制措施後，旅客增多，但日本旅遊業一直出現人手不足等問題。