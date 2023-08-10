遊韓國注意｜卡努登陸韓南岸　降雨量或達500毫米　逾330航班取消

颱風卡努星期四（8月10日）登陸韓國南岸，帶來狂風暴雨，韓國港口城市釜山數百架次的航班和高鐵取消，企業也停止上班。



法新社報道，韓國氣象廳稱，卡努襲擊日本後迂迴移往朝鮮半島，於星期四當地時間上午9時20分左右（香港時間8時20分）從南部登陸，並將向北移動，在全國範圍內帶來大雨。

卡努登陸前，萬多人已疏散，韓國總理韓惪洙敦促地方政府「核實高風險地區的居民是否未能疏散」並確保他們疏散至安全地點。

卡努襲韓國：圖為2023年8月10日在韓國大邱，當地嚴重水浸（Yonhap via REUTERS）

韓國全境已發布颱風警報，預計到星期五（11日）早上，東北沿海地區的降雨量將達到500毫米，首爾及其周邊地區的降雨量將達到100至200毫米。

首都遭受大雨襲擊，釜山南部遭遇強風，行人在時速約145公里的狂風中艱難行走。許多商店和咖啡館都暫停營業。

官員稱，截至星期四，至少有330架次航班取消，海上航線和鐵路關閉。

據教育部稱，受颱風影響，已有1500多所幼兒園和學校停課、推遲上課時間或改為網上授課。

與此同時，日本南部宮崎的一些地區也連夜發布最高級別警報，促請民眾防範大雨可能引發的泥石流。截至星期四上午9時，九州島仍有萬多戶家庭因風暴而停電。

本文獲《聯合早報》授權轉載

