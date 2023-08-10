日媒：黑客組織抗議福島核廢水排海攻擊日本核能團體

日媒8月10日稱，國際黑客組織「匿名者」（Anonymous）稱打議將核廢水排放入海，對日本核能相關團體的網站發起攻擊。7月起這些攻擊變得頻繁，目標包括日本原子能研究開發機構、日本原子能發電公司及日本原子能學會。



位於東京的日本保安公司「日本NTT Security」稱，自國際原子能機構（IAEA）發布報告，攻擊行動急劇增加。公司稱，隨着排放行動的進一步推進，攻擊可能變得更為激烈，有必要保持警惕。

匿名者所發起的攻擊手法是以使系統癱瘓的DDoS攻擊，透過發送大量數據來達到這一目的。日本原子能研究開發機構表示，其網站的訪問量約為平常的100倍，但通過採取相應措施，並未對網站的正常瀏覽造成影響。

NTT Security表示，匿名者在2021年公布一份「目標名單」，包括東電、經濟產業省、自民黨等，上述原子能研發機構、原子能發電公司、原子能學會也在列。

共同網稱匿名者接受採訪時，解釋他們發起攻擊的原因，稱「日本政府在核廢水排放入海的決策過程中沒有讓市民參與，不透明」，並表示「應停止為經濟利益而將海洋當成垃圾場的、不知輕重的鹵莽行為」。