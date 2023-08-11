專家：戰爭+高溫+貿易壁壘　全球糧價波動成新常態

面對高溫、戰爭和貿易保護等種種威脅，分析師警告，在這新常態下，全球將進入糧食價格波動的新時代。



《紐約時報》引述分析師報道，極端天氣、俄羅斯針對烏克蘭糧食供應，以及一些國家更傾向於對糧食貿易設置保護壁壘等多重因素相疊，導致糧食供應更加脆弱，而且無力應對任何干擾。

悉尼的荷蘭合作銀行（Rabobank）大宗商品分析師沃茲涅先斯基（Dennis Voznesenski）說：「如今，這是新常態，無論是大宗商品價格，還是食品價格，波動和不可預測程度都更大。」

俄羅斯7月宣布退出黑海糧食協議後，不斷襲擊烏克蘭的糧食倉庫，導致小麥價格上漲，推高玉米和大豆的價格。國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas）最近估計，協議結束可能導致糧食價格上漲10％至15％。

此外，俄退出黑海糧食協議，市場擔心烏克蘭葵花籽短缺，植物油價格因此上漲，使聯合國食品價格指數在經歷好幾個月下降趨勢後，在7月回漲。

分析說，印度、印尼和其他亞洲糧食出口國的乾旱天氣導致收成減少。面對消費者對價格上漲的不滿，各國政府禁止關鍵食品出口，進一步造成糧食供應的混亂。其他可能影響糧食價格的因素包括勞動力成本上漲，以及食品生產商在物價暴漲的情況下，進一步提高價格以增加利潤。

泰國大米出口商協會說，自6月底以來，亞洲大米基準價格已上漲25％。歐美方面，與2020年初相比，歐洲的消費食品價格上漲約30％，美國的消費食品價格上漲23％。

熱浪林火加乾旱 世界多地農作物同時欠收可能性提高

糧價高漲影響小農和低收入國家民眾的生計，聯合國表示，2022年有7億多人面臨飢餓，24億人全年無法獲得足夠的營養食物。

聯合國糧食及農業組織（FAO）首席經濟學家托雷羅（Maximo Torero）說：「過去幾年來的衝擊，使各國陷入非常糟糕的境地。如果今天再次面臨衝擊，我真不知道他們將如何應對。」

倫敦巴克萊銀行（Barclays）可持續發展和專項研究部門主管帕特爾（Hiral Patel,）說，惡劣天氣一直是2023年食品價格的主要干擾因素。

中國出現破紀錄熱浪，南歐和北非野火肆虐，7月是全球有記錄以來最熱的月份。氣象人員警告，由於溫室效應和厄爾尼諾現象（El Niño）的回歸，地球可能正進入多年異常溫暖的時期。帕特爾說：「一旦如此，世界不同地區同時發生農作物損失的可能性將提高。」

因為歐洲大陸大部份地區明顯比平時乾燥，歐盟委員會最近下調對歐洲小麥和大麥等農作物產量的預測。

除了上述這些情況，還有其他隱形成本。分析指出，隨着食品生產商面臨更多的供應風險，相關費用也在增加。一般人在家吃的食物成本，大部份來自食品公司的運輸和其他費用，而不僅僅是種植小麥或蔗糖等農作物的商品成本。這些非農成本也在上升。

本文獲《聯合早報》授權轉載

