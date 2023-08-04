數據看米價危機｜印度禁出口，越南泰國加價影響有多大？

全球最大的稻米出口國印度於7月20日宣布，暫停非印度長米（non-basmati）的白米出口，引起全球米價失控之憂。另外兩個全球主要出口國——泰國和越南的出口商也緊急加價，預計將進一步推高正在持續上漲中的全球米價，以大米作主糧的亞洲和非洲將首當其衝。



印度大米出口約佔全球大米貿易總量的40%，2022年，印度更向140多個國家出口了2,200 萬噸大米。然而，由於印度國內糧食通貨膨脹嚴重，大米價格自去年10月以來上漲了超過30%；7月初，印度大雨更沖毀許多稻田，這讓明年面臨大選的印度政府感到緊張，立即採取行動來穩定國內米價。

印度的禁令很快引起恐慌性反應。美國和加拿大的一些印度食品超市的大米貨架被掃蕩一空。阿聯酋和俄羅斯也宣布禁止部分大米出口，來維持國內米價穩定。

全球大米供應緊張之下，來自世界第二和第三大大米出口國——泰國和越南的大米出口商則就8月份裝運的約50萬公噸大米重議售價，而買方不得不接受臨時加價。

全球米價居高不下 印度禁出口恐再推高

路透社引述參與談判的貿易商稱，自印度禁令實施以來，全球主要大米品種的價格每公噸上漲了約 80 美元。泰國5%碎米的價格從兩周前的每公噸545美元攀升至每公噸625美元，而越南同類大米的價格從每公噸515-525美元上漲至590美元。

來自越南胡志明市的一位貿易商指，目前售價遠遠高於最初簽訂的合同價格，國內稻穀價格也隨着大幅上漲，一些貿易商因此希望加快從農民手中收購。

聯合國糧農組織（FAO）大米市場分析師Shirley Mustafa對英國廣播新聞網（BBC）表示，印度此次禁令推出的時機十分糟糕。受到俄烏戰爭推高全球糧食價格、以及厄爾尼諾極端天氣威脅泰國、巴基斯坦和越南等主要大米生產國的產量影響，全球大米價格自2022年初以來持續上漲，自去年6月以來漲幅已達14%，達到2008年糧食價格危機以來的最高點。

然而，印度的出口禁令可能會通過傳染進一步擾亂市場。2008年，越南禁止大米出口，促使印度、中國和柬埔寨紛紛效仿。世界銀行的一項研究估計，當時的出口限制使全球大米價格上漲了52%。《經濟學人》報道指，如果各國進一步效仿印度實施出口限制，其影響可能會使價格比2008年更高。

即便香港較少進口印度米， 有本港米商憂慮，基於香港主要大米進口地泰國和越南可能加價，，到了10月，香港米價漲幅或超過三成。