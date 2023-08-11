拜登對投資中國科技設限　美企恐續有「辣招」裹足不前

美國總統拜登（Joe Biden）8月9日宣布限制美國公司投資中國半導體、量子資訊科技及人工智能（AI）等敏感技術後，預期將使投資者繼續抱持觀望態度，並擔心會有更嚴厲的措施推出。



中美關係自特朗普時期以來，因科技、中國產業政策和國家安全問題日益緊張，現已開始來到避免美企投資中國涉及敏感科技的公司。

拜登政府為保美國資金和專業技術不會用於有助對中國軍備現代化以及危及美國國家安全，9日頒布行政命令。它授權財政部長禁止或限制美企在半導體和微電子、量子資訊科技以及某些人工智能系統，投資中國公司。但這些措施力量有限，例如僅適用於新的投資。

路透社10日引述交易商和分析師稱，這不會是增強審查美企在中國投資的尾聲。

美國總統拜登2022年8月10日在白宮東廳（East Room）手持《對一級軍士長Heath Robinson履行我們的承諾，解決2022年綜合毒物（PACT）法案》。他當天在這個儀式上將法案簽署生效。（Reuters）

美國威爾遜律師事務所（Wilson Sonsini）合夥人及大中華區業務部的主管合夥人陳煒恆稱，美國會可能推出立法擴大相關限制。共和黨人即時對相關限制發表意見，批評做得不夠。

陳煒恆表示：「某些美國投資者可能選擇等待措施執行後，再就這些相關領域做出投資決定。」

近年在中國投入數以十億美元計的私募基金及創投公司成為新規針對的目標。英媒11日引述一名業內人士形容，「美國創投公司投資中國的時代經已結束」。

英媒引述一總部設在上海的半導體初創企業創辦人稱覺得被迫做出反應。由於事態敏感，他拒絕在報道中具名。他稱消息一出便決定讓團隊撤出中國，至少部份撤出，否則融資將被非常受限。

圖為2022年2月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見人民幣的硬幣和紙幣。（Reuters）

轉向人民幣

中美緊張局勢及北京對民營企業監管，促使不少基金經理將投資重心從美元轉移到當地貨幣的投資。

總部在北京的華創資本合夥人Wayne Shiong說：「情況對美元基金來說，已非常糟糕了。投資中國科技行業，沒有變得更糟的空間了。」

拜登此舉可能會讓聚焦中國的創投公司覺得，需更迫切地須從中國投資者手上募集人民幣資金。

中國社會科學院研究員Pan Yuan則稱，即使華府祭出投資限制，中國將維持吸引外資的開放政策。而中國為了應對美國的限制，必須集中精力提升其科技力量。