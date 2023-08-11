中國發《美國履行世貿規則義務情況報告》批華府破壞體制單邊霸凌

中國商務部8月11日發布《美國履行世貿規則義務情況報告》（下稱《報告》），指美國破壞多邊貿易體制，實施單邊霸凌行徑。



中國商務部發佈的《報告》梳理美國履行世貿組織規則義務概況，並作總體評價，表達對美破壞多邊貿易體制、實施單邊貿易霸凌、操縱產業政策雙重標準、擾亂全球產業鏈供應鏈等政策措施的關注。

《報告》內文稱，美國作為被世貿組織成員發起爭端解決最多的成員，不僅選擇性執行世貿組織裁決，還執意阻撓上訴機構成員遴選並導致其陷入「癱瘓」，是「多邊貿易體制破壞者」。

內文指出，美國長期以「國家安全」「人權」和「強制技術轉讓」等為由，對其他成員採取單邊措施，任意加征關稅，濫用貿易救濟，並利用其在經貿領域的優勢地位脅迫其他成員服從美國的外交政策和無理要求，是「單邊主義霸凌行徑實施者」。

《報告》提到，美國大規模實施排他性、歧視性的補貼扶持政策，利用出口管制等手段限制其他成員產業發展，是「產業政策雙重標準操縱者」。美國挑動「脫鈎」「斷鏈」，試圖以單邊關稅措施倒逼產業鏈回遷，以巨額補貼手段建立以美國為中心的產業鏈供應鏈，以所謂「價值觀」為基礎推動近岸友岸外包，是「全球產業鏈供應鏈擾亂者」。

《報告》呼籲，美國作為世界第一大經濟體及多邊貿易體制的主要創立者和重要受益者，應遵守規則、踐行承諾，發揮主要成員的表率作用，為維護多邊貿易體制權威性、完整性和有效性作出其應有的貢獻，與包括中國在內的其他成員一道，共同推動多邊貿易體制在全球治理中發揮更大作用。

針對中國商務部發布上述《報告》反映並批評美違反世貿規則義務及破壞多邊主義的情況，是否可理解為是中國對美國指責的反擊，中國商務部世貿司負責人星期五在官網以答記者問形式回應， 中方願藉此機會呼籲美方及時糾正錯誤言行。

負責人說，世貿組織是成員驅動的國際組織，主要成員的榜樣引領作用不容忽視。當前多邊貿易體制面臨巨大挑戰，主要成員更應發揮好表率作用，努力推動各方加強團結合作，共同維護多邊貿易體制的權威性和有效性。

負責人指出，中國作為世貿組織中最大的發展中成員，2001年加入世貿組織以來，一直以實際行動堅定支持多邊貿易體制，全面履行世貿組織承諾，深入參與世貿組織工作，推動建設開放型世界經濟，不斷以中國新發展為世界提供新機遇。

負責人提出，遺憾的是，美國作為世界第一大經濟體及多邊貿易體制的主要創立者和重要受益者，近年來罔顧多邊規則與成員期待，實施單邊貿易霸凌，操縱產業政策雙重標準，擾亂全球產業鏈供應鏈，拒不執行世貿組織裁決，嚴重削弱了多邊貿易體制的核心價值和基本原則，對世貿組織的改革和發展進程產生嚴重的破壞性影響，損害成員的共同利益。

負責人說，中國商務部發布《報告》是基於美國履行世貿組織規則義務的客觀情況，表達對其相關政策措施的關注。中方願藉此機會呼籲美方及時糾正錯誤言行，切實遵守世貿組織規則和自身承諾，積極維護多邊貿易體制的權威性、完整性和有效性。中方將一如既往地與各方密切溝通並緊密合作，全面深入參與世貿組織改革，共同努力推動多邊貿易體制在全球經濟治理中發揮更大作用。