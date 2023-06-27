李強晤世貿總幹事　稱部份國家把經貿問題政治化

撰文：蕭通
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國務院總理李強在6月26日下午，於天津會見世界貿易組織總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）。李強表示，一些國家提出的所謂「降依賴」「去風險」，本質上是把經貿問題政治化、意識形態化，有違世貿組織倡導的自由貿易和非歧視的基本原則。

李強表示，自由貿易、分工協作是社會生產力發展的客觀要求，多邊主義、團結合作是應對全球性挑戰的必然選擇。一些國家提出的所謂「降依賴」「去風險」，本質上是把經貿問題政治化、意識形態化，不僅有違世貿組織倡導的自由貿易和非歧視的基本原則，衝擊多邊貿易體制的權威性有效性，也違背經濟規律，擾亂全球產業鏈供應鏈安全穩定，最終阻礙世界經濟復甦進程。

李強指出，中國作為世貿組織最大的發展中成員，加入世貿組織20多年來始終維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，履行入世承諾，既發展了自己，也造福了世界。中方願同各方一道，支持多邊主義和自由貿易，反對單邊主義和保護主義，提升貿易投資自由化便利化水平，促進世界經濟復甦，更好應對全球性挑戰。

李強表示，中方支持對世貿組織進行必要改革，將全面深入參與各領域談判，維護多邊貿易體制國際規則制定的主渠道地位。作為最大的發展中國家和負責任大國，中國將承擔與自身經濟發展水平和能力相符的責任義務，維護髮展中國家合法權益。

伊維拉表示，世界經濟不應碎片化，「脫鉤」將損害全球經濟發展，單邊主義和保護主義違背全球化潮流。加入世貿組織以來，中國持續推進對外開放，支持多邊貿易體制，取得舉世矚目的發展成就。世貿組織讚賞中方為世貿組織第12屆部長級會議取得成功作出的重要貢獻，期待與中方構建強有力的夥伴關係，為推進世貿組織改革、維護多邊貿易體製作出新的貢獻。

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