王毅訪馬來西亞晤安華　共商加強中馬關係

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）與中國外交部長王毅星期五（8月11日）下午在檳城（Penang）會面，探討強化馬中雙邊關係。



據馬新社報道，檳城看守首長曹觀友親自到檳城國際機場接機，並在星期五下午3時陪同王毅到檳州東家酒店與安華會面。

馬國首相一般上會在布城接待到訪的外國領袖和官員，但由於馬國星期六（12日）即將舉行六州選舉，王毅同意配合安華的競選行程，定在檳城見面。

出席這場會面的馬國官員包括外交部長贊比里（Zambry Abdul Kadir）、旅遊部長張慶信（Tiong King Sing）、交通部長陸兆福（Loke Siew Fook），以及科學、工藝及革新部部長鄭立慷（Chang Lih Kang）。

王毅是應贊比里之邀，到馬國進行兩天的正式訪問。

馬國外交部較早時發文告說，王毅此行將與馬國探討區域及國際問題，並將加強馬中兩國之間的戰略關係，以及在各領域的互利合作。

王毅也是中共中央外事工作委員會辦公室主任，他星期四（10日）抵達新加坡進行為期兩天訪問，之後續程到馬國訪問。

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