李顯龍高度評價中國推進現代化

到訪新加坡的中共中央政治局委員、外交部長王毅8月11日與新加坡總理李顯龍會面。王毅訪問星洲期間，還分別同新加坡第一副總理黃循財、外長維文會面。



《聯合早報》11日引述李顯龍稱，新方高度評價中國推進現代化進程的決心和努力，將共同推動新中合作不斷前行，開闢兩國關係新的未來，當今世界並不太平，期待大國發揮引領作用，尋求互利共贏。新方支持東盟中國深化合作，共同維護地區和平穩定發展。

王毅與李顯龍會面時稱，中國國家主席習近平同李顯龍3月宣布將中新關係提升為全方位高質量的前瞻性夥伴關係，為雙方高水平互利合作開闢新前景，相信中新關係將在兩國領導人戰略引領下繼續走在中國同周邊國家關係的前列。

新加坡外交部長維文醫生（左二）2023年8月10日在植物園，與到訪的中共中央政治局委員、中國外交部長王毅（右二）共進晚餐。在座的還有國家發展部兼外交部高級政務部長沈穎（右一），以及中國外交部副部長孫衛東。（取自維文Facebook）

他強調，中國的發展是和平力量的增長，是穩定因素的增強，將為世界各國特別是周邊國家帶來持久紅利和發展機遇。

王毅說，美國出於維持單極霸權需要，不願看到中國等新興國家發展振興，一方面縱容支持「台獨」勢力「倚美謀獨」，衝撞中國底線；一方面撕去公平競爭偽裝，脅迫他國搞針對中國的單邊保護主義，這些倒行逆施只會損害其自身信譽，向世人證明美國已成為當今世界最大的不穩定因素。