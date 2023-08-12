新冠變種病毒EG.5影響　WHO：全球確診個案激增80%

世界衛生組織（WHO）8月11日稱，7月全球新型冠狀病毒感染（COVID-19）病例的新增個案激增80%，主要集中在西太平洋地區。這反映新變異株EG.5的傳染力。然而與此同時，染病人數的死亡率大幅減少一半。



從7月10日至8月6日，全球各國共通報近150萬宗確診個案，比前28天的統計數字增加80%；而死亡個案則減少57%，至2,500宗。

世界衛生組織（WHO）5月5日宣布新冠感染不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」，解除公共衛生緊急狀態。但組織也警告病毒將持續傳播和變異，因此偶爾可能導致染病、住院和死亡人數激增。

WHO也提醒說，通報的數據並不能完全反映出真實的確診和死亡人數，一部份原因是各國檢測和追蹤個案數量，相對疫情較之前的階段為少。

世衛稱近1個月的新增確診病例中，很多來自西太平洋地區，染病人數暴增137%。此外，北半球的一些國家在最近數週也出現在夏季病例增加的情況，包括美國、英國、法國和日本。

法媒11日引述專家稱，夏季聚會和旅遊機會增加，加上人們免疫力下降，還有新的EG.5變異株出現，都可能導致確診個案增加。

世衛9日把EG.5列為「須留意變異株」（Variant of Interest，VOI）。因其流行情況穩定升溫。它稱EG.5個案在全球新增確診個案中，比例由6月中旬的7.6%上升到7月中旬的17%以上。美媒8月8日稱，它已成為美國的主流病毒株。在加拿大，當地新個案中也有多達36%為EG.5病例。

世衛同時強調，現有證據並沒有表明EG.5相對於其他目前傳播的Omicron變種帶來更多的公共衞生風險。