颱風朵拉老遠在海「跳出死亡旋舞」　夏威夷山火極速蔓延「推手」

在颱風「蘭恩」來勢洶洶準備撲向日本之際，遠在太平洋另一端的「朵拉」在8月12日剛好通過換日線，從「颶風」成為「颱風」。由於朵拉目前還在海上關係似乎對陸地沒什麼影響，但科學家稱夏威夷的大型山火可能與朵拉有密切關係。



夏威夷毛伊島的山火至今已造成超過89人死亡，讓歷史小鎮拉海納（Lahaina）付之一炬。當地居民對警報系統失靈大惑不解的同時，也驚訝於火勢的蔓延速度飛快。加州大學的氣候科學家斯溫（Daniel Swain）在形容山火時表示，毛伊島的山火只用60至120秒就把一幢房屋燒毀，很多人根本來不及逃生。

圖為颱風朵拉的歷史路徑，在8月8日時正好位處夏威夷的南方，為夏威夷帶來強勁風勢。（Zoom Earth截圖）

科學家表示，相信這次山火的蔓延速度與風暴朵拉有關。朵拉在8月8日，即山火發生後一天，集結在夏威夷以南數百公里。儘管朵拉未有登陸夏威夷，但因當時夏威夷北部正處於高壓區，天氣乾燥且晴朗。隨着朵拉逐步增強，順時針旋轉的高壓區與逆時針旋轉的風暴低壓區差異助長了風勢，刮起大風。

同時據美國乾旱監測中心（U.S. Drought Monitor）的資料，截至8月1日，毛伊島三分之一以上的地區至少處於中度乾旱狀態，讓山火點燃起來隨即一發不可收拾，伴隨風勢快速蔓延。

現時朵拉已通過了換日線，從「颶風」改名成為「颱風」（風暴在東太平洋與西太平洋出現時會使用不同名稱），成為了迄今唯一跨越東西太平洋時還能保持颱風級別強度的風暴。

根據日本氣象廳預測，颱風朵拉未來會繼續向西北偏西方向移動，橫越中途島附近海域。朵拉預料在未來數日會逐步減弱，相信不會對日本造成影響。