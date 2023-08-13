風暴卡努影響俄羅斯遠東地區　多地水浸宣佈進入緊急狀態

風暴「卡努」橫掃俄羅斯遠東濱海地區，多地嚴重降雨出現水浸，陸續宣佈進入緊急狀態。



俄羅斯塔斯社引述莫斯科緊急情況部報道，有4368間房屋被水淹浸，仍有28個居住地點與外界隔絕。濱海地區第二大城市烏蘇里斯克發生的洪水是十年來最嚴重、規模最大的，影響了全市35至40%的土地。

大多數受影響的地區位於烏蘇里斯克市（Ussuriysk）和斯帕斯克-達利尼市（Spassk-Dalny）等地，以及濱海地區的十月市（Oktyabrsky），海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）是該區的行政中心。

緊急情況部通過社交媒體發佈的消息說，當局已派出飛機運送人道救援物資，直升機把救援人員轉移到現場，協助救援工作。

受風暴雨帶影響，俄羅斯遠東濱海地區9個城市和地區11日和12日相繼宣佈進入緊急狀態。區內部分地區降雨量超過180毫米，烏蘇里斯克市一座大壩決堤，洪水沖入民宅和街道，當地居民從11日晚已開始疏散。

另外，暴雨導致連接符拉迪沃斯托克市與哈巴羅夫斯克市的高速公路部分路段遭洪水淹浸，交通中斷。通往波爾塔夫卡邊境口岸的道路被淹浸，口岸已經臨時關閉。