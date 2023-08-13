賴清德過境美國　中國駐紐約總領館：媚美賣台注定失敗

撰文：房伊媚
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台副總統賴清德8月12日啟程往巴拉圭參加新任總統培尼亞（Santiago Pena）就職典禮，往返時過境美國。中國駐紐約總領館發言人13日稱，個別「台獨」份子媚美賣台、禍害民眾的惡劣行徑絕不可能得逞，也必將遭到全體中華兒女的唾棄和歷史正義的審判。

中國駐紐約總領館發言人表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對「台獨」分裂份子以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方以任何形式縱容支持「台獨」分裂份子及其分裂行徑。

發言人指，賴清德長期以來公開自稱是「務實的『台獨』工作者」，攻擊一中原則和「九二共識」，鼓吹「全力強化國防嚇阻力」等錯誤論調，是徹頭徹尾的「台獨」分裂份子。發言人說，賴「過境」美國，目的是為參選台灣地區領導人造勢，拉美國為「台獨」言行站台，美方明知如此，仍執意允許賴「過境」，就是對「台獨」分裂勢力的縱容。

發言人稱，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，美國總統拜登（Joe Biden）多次承諾，不支持「台獨」，不支持「兩個中國」「一中一台」，不尋求把台灣問題作為工具遏制中國，但美方在行動上卻不斷虛化掏空一個中國原則，「切香腸」、越紅線、搞突破。中方指，美方在台灣問題上一再食言背信，讓人不禁對美方恪守領導人承諾、穩定和改善中美關係的誠意打上問號。

發言人表示，「台獨」份子為謀求一己私利，不惜犧牲民族大義和民眾利益，只會給台灣民眾帶來深重災難、給台海和平穩定帶來緊張動盪，廣大在美華僑華人通過發表公開信、舉行抗議等形式反對賴「過境」再次證明，「台獨」勢力不得人心。

發言人說，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，希望領區各界人士充分了解台灣問題的由來、本質和真實現狀，充分理解和尊重中國人民維護國家主權和領土完整、實現國家完全統一的願望和努力。中方願同熱愛和平、主持正義的領區各界朋友一道，堅決反對「台獨」分裂言行，維護台海和平穩定和中美兩國人民共同利益。

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