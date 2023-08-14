韓國多間媒體收炸彈恐嚇　威脅光復節當日炸毀首爾市政府大樓

韓國多間媒體收到恐嚇郵件，聲稱將在8月15日光復節炸毀首爾市政府大樓。郵件混用了英文、日文和韓文，以日本律師「唐澤貴洋」的名義發送，但相信與早前威脅殺害韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明的發件人相同。



韓聯社報道，韓國警方14日確認相關消息。發件人稱已在首爾市政府大樓內多處安裝了高性能炸彈，爆炸時間為8月15日下午3時34分（香港時間下午2時34分），郵件標註了「唐澤貴洋」所屬律師樓的地址和聯繫方式。

報道說，從恐嚇郵件中所提的人物、內容和郵件發送形式來看，此次郵件發件人與之前要挾殺害韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明、聲稱將炸毀首爾南山塔等多個設施的發件人相同。近期在日本盜用律師和律所郵箱發送郵件的釣魚訊息犯罪盛行，警方已請求日本警視廳協助破案，並已啟動刑事司法合作程序。

8月7日，首爾市政府多名公務員收到炸彈恐嚇電子郵件。發件人文中聲稱，如在8月9日下午3時34分以前不殺掉李在明，將引爆在首爾市某圖書館內設置的定時炸彈。9日，韓國警方接到通報，有人發郵件稱將炸毀國立中央博物館、日本駐韓大使館、首爾南山塔、日本人學校。韓國警方發現，發件人、收件人、郵箱IP地址均與7日的恐嚇郵件相同。唐澤貴洋9日在社交平台澄清，自己的名義被人盜用。

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