韓國百貨公司1死13傷無差別攻擊案　22歲疑兇道歉：獄中寫悔過書

韓國京畿道城南市盆唐區書峴站一百貨公司8月3日發生轟動社會、1死13傷的隨機襲擊事件後，22歲疑兇崔元鍾（최원종，音譯）10日移送檢察廳時表露悔意稱，他很對不起受害者，向死者家屬道歉，又稱會在獄中寫悔過書。



這次事件8月3日發生於書峴站盆唐AK廣場（AK플라자분당），警方4日披露疑兇身份時曾稱，他患有類分裂型人格（SPD）精神問題。崔元鍾向警方主張犯案時認為自己「被一個集團跟蹤」，在書峴站有很多集團成員。

京畿南部警察廳10日把崔元鍾移送檢察廳，他涉嫌謀殺、謀殺未遂等罪名，崔元鍾現身時未有戴帽子或口罩，他向傳媒表示「我真的很對不起受害者」。

他稱希望正在醫院的傷者早日康復，又表示「我要向死亡的受害者表示哀悼，並對遺屬說我真的很抱歉。」

他並指打算未來關押在拘留所時，在獄中寫悔過書。

韓國盆唐AK廣場8月3日發生持刀隨機襲擊事件，警方及救援人員到場，這宗襲擊造成最少1死14傷。當局指疑兇患有精神問題，並出現被害妄想症徵狀。（Reuters）

在8月3日的事件中，疑兇涉嫌先駕車衝入人群，然後進入百貨公司揮刀，造成1人死亡，13人受傷，其中1名傷者是20多歲女性，她被汽車撞到後處於腦死亡狀態。

《韓國時報》4日引述調查人員報道，疑兇過去入讀高中不久就因為社交焦慮症（Social Phobia）而輟學，之後在2020年更被證實患上類分裂型人格，但沒有獲得適當治療。