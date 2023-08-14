中俄海上聯合巡航日本跟蹤監視　中方促停止毫無意義的干擾

中國國防部7月26日公布，中俄兩軍舉行第3次海上聯合巡航。日本海上自衛隊期間派出艦機跟蹤監視。中國國防部發言人吳謙8月14日回應指，中方敦促日方停止這些毫無實際意義的干擾，停止影響中日雙邊關係健康發展，損害地區和平穩定的不負責任言行。



有記者稱，在中俄兩軍舉行第3次海上聯合巡航時，日本防衛省統合幕僚監部發布消息稱，中俄海軍艦艇編隊艦艇經宗谷海峽進入鄂霍次克海（Sea of Okhotsk），日海上自衛隊派出艦機進行跟蹤監視；而美國會眾議院軍事委員會主席稱，中俄海軍編隊位阿拉斯加（Alaska）附近進行聯合巡航旨在「恐嚇」美國。記者要求中方評論此事。

吳謙回應說，根據中俄兩軍年度合作計劃，兩國海軍艦艇編隊在太平洋西部和北部相關海域舉行海上聯合巡航，此次行動不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。他指巡航過程中，中俄雙方艦艇嚴格遵守國際法，全程位公海航行，日方近距離跟蹤監視是非常危險的，極易引發誤解誤判和海空意外事件。

他稱需要指出的是，中俄兩軍合作公開透明，旨在共同捍衛國際公平正義、維護世界和地區安全穩定，與一些國家抱守冷戰思維，大搞陣營對抗，處處霸權霸凌的做法完全不同。