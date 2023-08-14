中國開關日本人唔肯來？　日媒爆原因：想來也來不了

中國國家移民管理局公布數據，指入境中國的外國人旅客大幅下跌，與2019年相比足足下跌近83%，「外國人不來中國了」成為熱門話題。日本《鑽石周刊》 以申請中國簽證非常困難為題，說明日本人去不了中國的原因。



2020年新冠疫情爆發後，中國政府暫停日本等其他國家15天短期滯留免簽證優惠，直到2023年才陸續放寬。然而中國以日本應秉持互惠原則，同樣給予中國公民入境免簽優惠為由，未有給予日本免簽證優惠。今天日本人希望入境中國，需要申請簽證才可，但是申請被指非常嚴格，難如登天。

日本《鑽石周刊》採訪幾位因親人在中國大陸希望探親，或有意前往中國談生意的日本人，都發現簽證十分麻煩。其中一名申請商務簽證的日本人表示，簽證要求他從大學畢業第一份工作到現職都要列出，並且要提供現在工作主管的姓名及聯絡電話，甚至連薪金都要寫出來。要填寫的東西堪比求職信，形容想去中國「如同把衣服脫光接受檢查」才會批准一樣，質疑蒐集這些資訊的目的是什麼。

另一名受訪原籍中國的女性表示，她在20年前在日本取得日本國籍後，已放棄中國籍，最近因希望探望感染新冠肺炎的母親返鄉，卻在申請簽證時碰壁。她被要求提供中國的舊護照及戶籍謄本，那幾乎是不可能的任務，她批評簽證申請的難度怎麼比日本本地人還要高。

報道指出，中國雖然名義上歡迎包括日本的外國企業投資，但實際在政策上似乎末有優待，甚至顯得在為難外國人，如在上海活躍的日本商人已愈來愈少。有前往中國結婚，現居上海的日本人表示，最近回國的同鄉愈來愈多，過去日本人集中居住的公寓認識的人已變得愈來愈少。