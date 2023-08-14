颱風蘭恩來襲　日本關西機場交通明日全線停駛　環球影城休息一天

颱風「蘭恩」進一步移近日本，預料在8月15日登陸日本關西地區。來往大阪關西及伊丹機場的交通在14日已宣布將會停駛或僅提供有限度服務，航空公司亦預告將取消航班，前往日本的旅客需注意。



JR西日本宣布，來往關西機場的國際空港線、機場特快HARUKA將在15日全日停駛；南海電鐵同樣宣布來往機場的特急列車Rapi:t在15日全日停駛。連接神戶及關西機場的海上速船也會在15日全日停航，意味關西機場聯外的公共交通在15日將全部中斷。

圖為颱風蘭恩路徑預測，預料蘭恩在8月17日將反過來登陸北海道地區。（ANN News Youtube截圖）

至於主要飛行國內航線的大阪伊丹機場，連接機場的單軌鐵路將在15日全日停駛，阪急電鐵只會維持有限度服務。

日航與全日空亦分別宣布調整航班，截至14日下午6時，日航宣布取消15日201班航班，全日空宣布取消217班航班。

除此外，JR西日本宣布包括雷鳥號、白鷺號、超級白兔號、黑潮號、濱風號、城崎號等共294班特急列車在15日全日停駛。JR東海與JR西日本亦共同宣布，東海道新幹線「新大阪－名古屋」區間，與山陽新幹線「新大阪－岡山」區間會在15日整日停止服務。

南海電鐵的南海線全線、高野山纜車亦會在15日全日停駛。

日本環球影城宣布，受到颱風影響，為了旅客和工作人員安全，15日將休息一天。通天閣亦決定15日臨時休息一天，前往日本的旅客需注意。